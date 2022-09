Aniversariantes e muitos destaques imperdíveis na coluna da Márcia Abreu

Parabéns à amiga e advogada Socorro Rodrigues, que em solenidade bastante concorrida, foi empossada na tarde desta terça, 13, como presidente interina da OAB, a primeira mulher a assumir a seccional da OAB no Brasil. Merecidamente!

Nesse sábado, 17, às 20h, no Gran Reserva, Meyre Manaus, coordenadora estadual do Miss Acre Earth, promove aclamação da Miss que representará o Acre, no concurso nacional.

Quarta-feira, 14, iluminada e recheada de parabéns para a amiga Conceição Lamas, que amanheceu em ritmo de idade nova.

A segunda, 12, foi de dupla comemoração da dama Elizabeth Lima que assinalou idade nova e completou bodas de diamante com o amado, Osmir Lima. Parabéns, saúde, paz e felicidades para toda a nossa família.

À Daniel Ricardo Chaves Ribera, que completa hoje, 15, seus 10 aninhos. Papais Ricardo e Melissa Ribera e vovó Simone Cruz Chaves cuidaram de todos os detalhes da festa. Hurruuuuuu.

Segunda de festa ao pequeno Henrico, filho do casal Ricardo Lima e Mariana Tavares, que comemorava os cinco aninhos, e reuniu os amiguinhos do condomínio para os parabéns pra você.

Em tarde de compras na terra da garoa, empresária Joelma Severo com Alexandre Birman, CEO da marca Arezzo e de outras famosas do mundo da moda.

Maravilhosa a tradicional Boti Promoção para o mês de setembro com descontos que variam entre 30% e 50%, em produtos selecionados, com destaque para itens de perfumaria, cabelos, cuidados com a pele e maquiagem. Excelente oportunidade de comprar os produtos favoritos com preços incríveis.

#Até o domingo, 18, os consumidores poderão aproveitar fragrâncias clássicas, como Floratta Love Flower Desodorante Colônia 75 ml, com 30%. Para os cabelos, a Máscara Capilar Match Fonte da Nutrição Fios Grossos 250 ml, com 30% de desconto.