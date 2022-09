Blog do Ton: O pedido de Gladson Cameli na reta final da campanha

“Amigos, estamos chegando na reta final. Preciso, de coração e humildemente, a confiança e empenho nesses dias. Obrigado de coração. Gladson11”.

A mensagem foi enviada pelo governador Gladson Cameli, candidato à reeleição pela aliança Avançar para Fazer Mais, a um grupo privado de líderes apoiadores.

A frase gerou algumas reações, você confere algumas abaixo. Crescendo nas intenções de voto mesmo sendo o alvo de todas as demais candidaturas, me lembrei – quando vi a mensagem – de uma frase que Gladson proferiu durante um evento enquanto governador: “Eu sou igual bolo. Quando mais me batem, mais eu cresço”.

Buscar a vitória

Correinha: “Bom dia a todos! Vamos juntos buscar a vitória. É 11 com humildade, fé e confiança! E vamos que vamos!”

Dobrar

Renê Fontes: “Vamos dobrar os esforços nessa reta final. Com humildade a gente chega lá!”

Sempre lembrado

Quem é sempre lembrado quando se fala em intenção de votos para a Câmara é o Artur Neto, do Podemos. Ele é o candidato mais promissor de sua chapa.

Menos de 20%

É o percentual de eleitores acreanos que usam o e-título. Confesso que nem saberia onde se encontra meu título físico. O e-título é uma solução, pensada aqui; é o futuro dos documentos.

47

É o número de eleitores do Acre que pediu voto em trânsito e deve votar em Rondônia no primeiro turno. O estado vizinho recebe mais de 2,4 mil pedidos, vindos de todo o país.

Passaram longe

Acre, Rondônia e Roraima, no Norte; Piauí, no Nordeste; e Mato Grosso, no Centro-Oeste: esses são os estados que nenhum dos presidenciáveis colocou os pés para fazer campanha. Passaram longe.

Mais que mau notícia

Quem tem andado mais que mau notícia é a Wania Pinheiro, candidata a deputada estadual. Ela mudou seus planos: decidiu passar os últimos dias de campanha imersa no seu berço, que é a região de Sena Madureira. Para isso, recalibrou seu planejamento.

O que muda?

Que mal pergunte, e com todo respeito, o que muda no cenário com a liberação da militância do deputado Flaviano Melo (MDB-AC) para apoiar o candidato ao Senado, Jenilson Leite (PSB-AC)?

Bete Miranda

Quem briga por uma cadeira na Aleac pelo Podemos é a Bete Miranda. O partido ambiciona três cadeiras. “Hoje nossa luta é buscar as 3 cadeiras que já temos na Aleac, mas creio que faremos em média 2 deputados e tentaremos o terceiro na sobra. E eu estarei lá com toda certeza, representando as mulheres do nosso estado”.

30 anos

Com três décadas de serviço público, Bete afirma que nunca foi tão bem recebida pelo grande público. Seu federal é Artur Neto e seu senador é o Ney Amorim. Se vai converter em votos, é com o eleitor. Mas de uma coisa eu sei: o Acre precisa de mais mulheres no poder.

Debates

O assunto de discussões da semana, que é a presença do governador Gladson nos debates, foi motivo também de reuniões internas. Com ou sem o governador, o debate da TV Acre deve acontecer. Mas Gladson deve ir.

Dormir com o inimigo

O pior que pode acontecer a qualquer político são as parcerias que não são tão bem sucedidas assim, como Gladson/Wherles. Pelo interior, tem muito prefeito dormindo com o inimigo, como é o caso de um município colado em Rio Branco.