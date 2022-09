Blog do Ton: O que o Extra diz sobre Gladson Cameli na corrida eleitoral?

“Ampla vantagem em relação aos rivais na corrida estadual, com possibilidade de vitórias no primeiro turno”. Foi assim que o Extra, do Grupo Globo, falou de Gladson Cameli em uma reportagem que tratava dos governadores que tentam reeleição.

Gladson Cameli, que reposicionou sua marca nas eleições para Gladson11 e agora ganhou o apelido dos internautas de Gladin51%, por causa dos últimos indicadores divulgados pela pesquisa Ipec, está na lista de 19 governadores que tentam mais um mandato. E faz parte da lista de 15 que lideram a corrida.

Descolar

A reportagem ainda apontou que uma estratégia usada, na maioria dos estados, é o descolamento do Governo Federal, por uma base ampla. Gladson não usa desse subterfúgio. Em todos os materiais, faz questão de enfatizar que está com Bolsonaro, candidato à reeleição.

Bittar

O candidato ao Governo, Marcio Bittar (UB-AC) tem feito campanha com base nos recursos que destinou ao Acre, que são muitos. Nos últimos dias, ele visitou algumas obras que serão feitas com recursos que ele garantiu em Brasília.

UOL

Reportagem do UOL mostrou que, em apenas 3 dias, a Amazônia registrou metade de queimadas de setembro de 2021. Isso é preocupante. O Acre virou uma grande nuvem cinza.

5 + DF

É o número de estados onde Bolsonaro se posiciona como líder na corrida eleitora. Lula vence em 16. O Acre está na primeira conta; querem Bolsonaro mais quatro anos.

Que fique de olho

Existe uma ala muito grande que defende um segundo turno e trabalha para isso. Desde a imprensa até a grupos políticos, ligados entre si. Nós sabemos o objetivo desses grupos em empurrar a decisão para o segundo turno. Que o governador Gladson esteja de olho.

Nicolau Júnior

O deputado estadual Nicolau Júnior, candidato à reeleição com chances de figurar entre os mais bem votados nestas eleições, não é bobo, nem nada. Com certeza está atento aos jogos duplos – e triplos em alguns casos – pelo Acre adentro.

Interior

Alguns líderes do interior alimentam a expectativa de que podem enganar os grandes nomes. Ledo engano. Quando a conta vem, ela vem com juros e correção.

Justificar

Um grande desafio de muitos candidatos será justificar tanto recurso e estrutura usados na campanha. Alguns não receberam tanto assim por meio dos fundos.

Nas redes e nas ruas

Alguns candidatos estão com bela campanha nas ruas e falham nos canais de comunicação. Outros, estão numa situação contrária. Uma das poucas candidaturas que tem se destacado nas redes e nas ruas é a do deputado estadual Roberto Duarte, candidato à Câmara.

Onze

É o número de prefeituras que apoiam a empreitada de Márcia Bittar (PL-AC) ao Senado. Que ninguém duvide que ela está no jogo.