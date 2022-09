ExpoSena 2022: Juliana e Bonde do forró, Matos Nascimento e Wanderley Andrade são as principais atrações

Um dos principais eventos culturais do calendário acreano está de volta após dois anos parado em razão da pandemia da covid-19. Trata-se da ExpoSena, festividade que ocorrerá em Sena Madureira entre os dias 22 e 25 deste mês.

Toda a estrutura está sendo montada na antiga pista de pouso para receber o público tanto da zona urbana quanto da rural. Grande atrativo do evento, o Rodeio está confirmado e deverá reunir peões não somente do Acre como também de outros Estados do Brasil. Em relação às atrações musicais, a organização já definiu. Irão se apresentar no palco principal: Juliana e Bonde do forró, Matos Nascimento e Wanderley Andrade.

O evento integra a programação do aniversário da cidade. No próximo dia 25, Sena Madureira estará comemorando 118 anos de fundação.

Confira a programação da ExpoSena 2022:

Quinta-feira (22): Rodeio e shows com cantores locais

Sexta-feira (23): Show Gospel com Matos Nascimento; Ainda na sexta, apresentação da dupla sertaneja Lucas e Ivan

Sábado (24): Show nacional com Juliana e Bonde do Forró

Domingo (25): Final do rodeio e show com Wanderley Andrade