Fafs divulga tabela do Campeonato Acreano de Futsal Série B

A Federação Acreana de Futebol de Salão (Fafs) divulgou a tabela do Campeonato Acreano de Futsal da Série B, que começa no dia 25 de outubro, no ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco (AC). Os últimos detalhes da competição foram definidos durante congresso técnico com os representantes dos clubes, na última sexta-feira (16).