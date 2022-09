Frio polar chega ao Acre esta semana, mas antes, recordes de calor podem ser registrados

Apesar do calor predominante no último fim de semana e no início desta semana, os acreanos terão uma trégua. Pelo menos é isso que promete o pesquisador Davir Friale ao anunciar que “uma nova onda polar chegará ao Acre na noite da próxima quarta-feira, dia 28, com ventos intensos, devendo provocar chuvas fortes, com alta probabilidade de temporais, principalmente na quinta-feira”.

Apesar de não ser forte, a onda polar vai deixar as temperaturas amenas, epecialmente ao amihecer de sexta-feira e de sábado, quando as mínimas devem oscilar entre 17 e 20ºC.

“Até quarta-feira, o sol e o calor intenso vão predominar em todo o Acre, não se descartando eventuais chuvas, que podem, ser acompanhadas de raios e ventanias, mas de forma passageira e pontual. Até lá, as temperaturas máximas vão oscilar entre 34 e 38ºC, podendo estabelecer novos recordes de calor de 2022. Até o momento, neste ano, a maior temperatura registrada em Rio Branco foi 37,5ºC, na estação meteorológica da Aeronáutica, no aeroporto da cidade. Já, no interior, a máxima do ano, até agora, foi 39ºC, registrada na estação do Parque Estadual do Chandless”, explica Friale.