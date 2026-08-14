Buscas por menino desaparecido no Juruá ganham sonar do Gefron

A força-tarefa mobilizada para localizar o garoto reúne ainda equipes do Corpo de Bombeiros

Gefron utiliza embarcação com sonar/Foto: cedida

As buscas pelo menino Davi Araújo da Silva, de 8 anos, desaparecido desde o último domingo nas águas do Rio Juruá após o acidente ocorrido no Estirão do Remanso, ganharam um reforço nesta sexta-feira com a entrada do Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron) nas buscas.

Para intensificar os trabalhos na região, a equipe do Gefron passou a utilizar uma embarcação equipada com sonar, tecnologia que realiza uma varredura minuciosa do fundo do rio por meio de ondas acústicas. Devido às características do Rio Juruá, como a forte correnteza e o banzeiro, o trabalho com o equipamento é conduzido de forma cautelosa.

A força-tarefa mobilizada para localizar o garoto reúne ainda equipes do Corpo de Bombeiros, que preparam mergulhos em pontos prioritários, além do apoio de moradores locais com batelões e arrastões utilizando equipamentos de pesca.

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Segundo informações do Ipixuna Repórter, a operação conta com suporte estrutural de uma balsa do Deracre e de uma máquina da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, unindo esforços de autoridades e da comunidade para encontrar o segundo irmão que permanece desaparecido desde o acidente.

Uma retroescavadeira foi enviada na última quinta-feira (13) para auxiliar nas buscas por Davi. O maquinário será utilizado em pontos onde os bombeiros suspeitam que o corpo possa estar encoberto pela areia no leito do rio. A movimentação do sedimento faz parte da estratégia adotada pelas equipes diante da possibilidade de soterramento da vítima.