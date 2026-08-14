Acre já recebeu quase 600 mil doses de vacinas em 2026/Foto: Reprodução

O estado do Acre já recebeu 597,5 mil doses de vacinas ao longo de 2026, todas integrantes do Calendário Nacional de Vacinação. Os imunizantes fazem parte das estratégias do Ministério da Saúde para garantir o abastecimento da rede e apoiar as ações de imunização em todo o território nacional.

As vacinas chegam para fortalecer a Campanha de Multivacinação 2026, iniciativa voltada para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos e elevar as coberturas vacinais no país. A mobilização segue aberta até o dia 1º de setembro, tendo o Dia D nacional programado para 22 de agosto.

Durante o lançamento da campanha, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância de manter os registros em dia e alertou sobre a necessidade de reforço contra doenças como o sarampo, citando surtos internacionais recentes e o risco de importação de casos para o Brasil.

Para viabilizar a mobilização em âmbito nacional, 1,5 milhão de doses foram distribuídas aos estados, somando mais de 180 milhões de doses destinadas pela pasta federal ao longo do ano. A gestão do quantitativo e a solicitação dos lotes aos órgãos federais ficam a cargo das secretarias estaduais de saúde.

A campanha deste ano traz importantes inovações no Calendário Nacional, como a introdução da vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), que amplia a proteção contra pneumonias e meningites em menores de 5 anos, além da manutenção da oferta de imunizantes contra a dengue para o público de 10 a 14 anos e da vacinação contra a covid-19.

Entre as doenças que podem ser evitadas pela vacinação estão formas graves de tuberculose, hepatites A e B, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, infecções por rotavírus, pneumonias e meningites causadas por pneumococos e meningococos, influenza (gripe), covid-19, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela (catapora), infecções pelo papilomavírus humano (HPV) e dengue.

A vacinação ocorre de forma seletiva: os profissionais de saúde avaliam o histórico de cada paciente para aplicar apenas as doses necessárias para iniciar ou completar os esquemas previstos. Pais e responsáveis devem comparecer aos postos de atendimento levando a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.

Vacinas disponíveis

Durante a estratégia, poderão ser ofertadas, conforme idade, histórico vacinal e indicação: