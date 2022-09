Márcia Abreu: aniversário, ExpoJuruá e lançamento de livro no AC; confira

As irmãs Marina e Mariane Barbosa fizeram questão de prestigiar a amiga, procuradora de Justiça, Patrícia de Amorim Rego, no lançamento da obra “A Defesa dos Direitos Humanos na Visão de Mulheres do Ministério Público” de sua autoria.

Quinta, 1º, recheada de parabéns para Giselle Mubarac Detoni , que amanheceu em ritmo de idade nova.

Parabéns ao cineasta e escritor Sérgio de Carvalho que com seu longa-metragem “Noites Alienígenas”, ganhou 6 troféus no Festival de Gramado, incluindo melhor filme, e fez história na cultura brasileira. Sucesso absoluto!

EXPO-JURUÁ

Fim de semana intenso terá a vizinha Cruzeiro do Sul-AC, que hoje, dá início a Expoacre Juruá 2022. Atrações como shows, rodeio, prova de laço e de três tambores, cavalgada e luta de MMA, faz parte da programação da tradicional feira agropecuária da segunda maior cidade do Estado.

Em ritmo de campanha a deputado estadual, Tarcisio Pinheiro na companhia do primo Eduardo Moraes e da amiga Bruna Thaila.

Quarta, 31, de muitos brindes borbulhantes para a linda nutricionista Luiza Dantas Tinôco. Parabéns e muitas felicidades!

Uma quarta-feira especial, também, para a coach pessoal e psicóloga Marcela Mastrangelo, que assinalou idade nova. Te desejo as flores mais lindas!

Em momento casório no Distrito Federal, belo click do pecuarista Eliezer Silva com o filho, médico cardiologista, Wilson Barbosa Neto.

BRECHÓ COLETIVO

Tem início na próxima sexta, 9, o Coletivo Brechó, que está de cara nova e com muiiitas opções para você garimpar itens showm de bola, curtir aquele entretenimento com DJ e várias atrações musiciais.

*O Brehó Coletivo acontece nos domínios do Espaço Kaxinawa.

EXPERIÊNCIA GLOSS

Parabéns às jovens empresárias e empreendedoras, Carolina e Carina Tiburcio pelo sucesso absoluto da 1ª Experiência GLOSS, intitulada “A moda como atitude, sinônimo de liderança que afeta e traz mudanças para a vida”, apresentada por Vanessa Igami, nesta quarta, às clientes da loja Gloss.