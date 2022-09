Moisés Alencastro: confira o agito da cidade com várias comemorações e diversidade

Vivas para Robertha Moura

O agito rolou madrugada adentro na noite de sábado, 27 de agosto, em torno do festão de aniversário da jornalista e colunista social Robertha Moura, que aconteceu na casa de sua irmã Raquel Moura. A festança reuniu uma turma ótima.

A área externa da casa se transformou em pista para os convidados, que dançaram até altas horas ao som da cantora Nayara Vilela. Destaque para a decoração incrível da cerimonialista Duana Porto (ela é perfeita).

O buffet ficou sob a batuta de Silvia Montenegro que dispensa comentário. Antes dos parabéns, a irmã Renata Moura fez uma bela e emocionante oração de gratidão pela vida da aniversariante e pela saúde da irmã Sanny.

Aniversário de Gisele Mubarac

Gisele Mubarac celebrou a chegada da idade nova, no dia 1 de setembro, em Santos (SP) com suas irmãs Nena e Sheila e a filha Giovanna em Santos. Saúde e paz, querida amiga.

Parabéns, Jackie Pinheiro

Vivas para a prestigiada colunista social Jackie Pinheiro apagou as velinhas, no dia 4 de setembro. A celebração foi em clima intimista ao lado dos familiares com jantar em sua casa. Parabéns pra ela!

II Festival Assadores da Amazônia

No dia 24 de setembro a Chácara Modelo será palco da segunda edição do Festival Assadores da Amazônia (@assadoresdaamazonia), o maior evento gastronômico de churrasco do Acre.

Serão 6 horas de open food (15 às 21h), com 17 atrações de proteínas preparada nas mais diversas técnicas, por assadores da cidade e convidados nacionais, com experiencia de participações nos maiores eventos de churrasco do Brasil.

Além de quatro atrações musicais. Pontos de vendas de ingressos: VLG (Av. Ceará 818 – Cerâmica) e Rota do Boi Premium (Estrada Dias Martins 526 – Conjunto Mariana).

Os assadores e organizadores do evento Suzana, Gerri, Kelly e Rubão, com os colunistas sociais Moisés Alencastro, Gigi Hanan e Robertha Moura, sócios do evento, Junior Oliveira e Sandra Ruiz durante a lançamento do oficial festival, no dia 30 de agosto, na Chácara Modelo.

Encerramento da campanha “Agosto Lilás” do MPAC

Foi com uma roda de conversa sobre desigualdade de gênero, teve a participação de diversas representantes de instituições do Sistema de Justiça e da Rede de Atendimento à Mulher do Acre que o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), com apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) e da Associação dos Membros do MPAC (Ampac), promoveu no dia 31 de agosto, o lançamento do projeto “Proteja Mulher”, de combate à violência doméstica e feminicídio, e da obra “A Defesa dos Direitos Humanos na visão de mulheres do Ministério Público”.

O evento marcou o encerramento da campanha “Agosto Lilás” no âmbito da instituição, que promoveu diversas atividades para o enfrentamento à violência contra a mulher.

Lançamento de livro

Bastante prestigiada o lançamento do livro da procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rêgo “A Defesa dos Direitos Humanos na visão de mulheres do Ministério Público”, obra coletiva do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, em parceria com a Terceiro Andar, que aconteceu nas dependências do MPAC, no dia 31 de agosto, como parte da programação do encerramento da campanha “Agosto Lilás” do MPAC. Veja quem esteve por lá:

15ª Semana Acreana da Diversidade

Após dois anos suspensa devido a pandemia da Covid, a Associação dos Homossexuais do Acre promove a 15ª Semana da Diversidade no Estado com o tema “Políticas Públicas pela Cidadania LGBT!”. A programação inicia no dia 20 de setembro, às 19:30h, no Cine Teatro Recreio com a apresentação da artista Suzy Brasil e se estende até o dia 25, domingo, com a parada do Orgulho LGBTQIAP+.

A Semana da Diversidade será repleta de debates sobre políticas públicas de saúde, segurança, educação, cultura, esporte e melhorias nas condições de vida da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais do Estado do Acre.

A concentração da parada será na Praça do Skate no Canal da Maternidade, a partir das 14 horas, encerrando na Concha Acústica onde irá acontecer o show da diversidade. Como diz a música de Lulu Santos: “Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa…”