No Acre, mesmo com favoritismo de Bolsonaro, pesquisa Datafolha indica grande probabilidade de segundo turno

Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (1), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) em todas as regiões do Brasil. Ao considerar a margem de erro, o petista lidera no Sudeste e no Nordeste. Nas demais regiões, há empate técnico.

As margens de erro são variáveis em cada região: No Sudeste, 2 pontos percentuais, no Sul e Nordeste é de 5 e 4 pontos, respectivamente. No Norte e Centro-Oeste é de 7 pontos. A avaliação geral é de que Lula tem 45% das intenções de voto no 1º turno, enquanto Bolsonaro marca 32%.

A permanência da rejeição a Bolsonaro tem preocupado a equipe responsável pela campanha do atual presidente. A tendência é que Bolsonaro mude o discurso atual por um mais brando, sem ataques frontais às instituições democráticas, principalmente durante as festividades do 7 de Setembro.

No Acre, segundo última Pesquisa Ipec (ex-Ibope), divulgada em 29 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a disputa no estado com 53% das intenções de voto, contra 30% do ex-presidente Lula. A nova pesquisa do Datafolha, entretanto, indica em toda a região Norte uma disputa mais acirrada (Lula com 42 por centos das intenções, contra 39 de Bolsonaro), demonstrando uma grande possibilidade de um empate técnico e um segundo turno no Acre, apesar do favoritismo do atual Presidente.