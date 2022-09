Pimenta no Reino: vitória de Lula no 1° é ruim para Gladson e boa para Jorge Viana

DataFolha

Saiu ontem mais uma rodada de pesquisa para o voto presidencial de um dos mais importantes institutos de pesquisa brasileiro, o Datafolha. A pouco mais de uma semana para o dia das eleições, as pesquisas começam a elevar o nível de fidelidade ao resultado das urnas. É como na previsão do tempo, quanto mais perto, mais fiel é o resultado.

Resultado

A pesquisa, divulgada na última quinta (23), mostra que o ex-presidente Lula (PT) tem 47% das intenções de voto no 1º turno e é seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 33%, Ciro Gomes (PDT) com 7% e Simone Tebet (MDB) com 5%.

1º turno

Quando o comparativo é entre os votos válidos – onde não são contabilizados os votos nulos, brancos e indecisos- , Lula chega a 50%. Segundo o Datafolha, não é possível afirmar se a eleição será ou não decidida no primeiro turno. Para vencer no 1º turno é preciso ter 50% dos votos válidos + 1. Logo, com essa porcentagem e com a frequência que tem pontuado acima dos 50%, tudo indica que Lula pode levar a eleição já no próximo dia 2.

Acre

No Acre, a situação é parecida, o atual governador e candidato à reeleição, Gladson Cameli (PP), tem aparecido nas últimas pesquisas acima dos 50% dos votos válidos e pode levar a eleição em um único turno. É o melhor cenário para ele.

2º turno

Em um hipotético 2º turno aqui no Acre, o candidato com mais possibilidade de disputar a preferência do eleitor contra Gladson é o petista Jorge Viana. Isso de acordo com as últimas pesquisas. Se tanto por aqui, quanto nacionalmente, o 2° turno for uma realidade, Jorge se abraça com Lula e Gladson se abraça com Bolsonaro, do mesmo jeito que já vem ocorrendo. E em uma nacionalização da disputa local, a vantagem será sempre do candidato bolsonarista, já que pras bandas de cá o presidente ainda tem altos índices de aprovação.

Dor de cabeça

A maior dor de cabeça que Gladson pode ter é ir para o 2º turno aqui e a eleição nacional se resolver no 1º turno com Lula levando a melhor. Aliado de primeira hora e fiel escudeiro do presidente Bolsonaro, cairia por terra a narrativa de que a amizade entre eles poderia ajudar o Acre a receber recursos e a se desenvolver. Pior ainda (pra Gladson), essa narrativa começaria a ser usada por JV. O petista pode apostar na narrativa de que só com ele no Governo, Lula pode ter um olhar diferenciado para o Acre.

Quase lá

Na saga em busca por uma vaga na Aleac, a jornalista Wania Pinheiro (PTB) já fez o dever de casa. Conseguiu apoios importantes, construiu alianças e segue pedindo voto. Está quase lá.

CRM

O jovem advogado Eduardo Ribeiro, candidato a deputado estadual pelo PSD, divulgou um vídeo em suas redes sociais onde recebe um importante apoio, o do presidente nacional do Conselho Federal de Medicina (CFM), o médico José Hiran Gallo. O CFM é talvez a maior entidade de classe do país e tem grande influência na política e na sociedade. Esse vídeo é uma amostra do tamanho de Eduardo nessa disputa.

Briga

A briga entre os candidatos ao Senado pelo Acre, Alan Rick (UB) e Jenilson Leite (PSB), continua. Jenilson acusou a militância de Alan de tê-lo atacado com disparos de fake news, já Alan disse que quem estava espalhando fake news era Jenilson, já que sua militância não disparou coisa nenhuma contra o candidato socialista.

PEC-241

O duelo entre os dois entrou em uma nova fase e agora a discussão é sobre a votação da PEC-241, na Câmara Federal. A PEC, que estabeleceu um teto para os gastos públicos e congelou investimentos por 20 anos, foi aprovada em 2016 com o voto favorável de Alan Rick, que na época estava no PRB (atual Republicanos). Enquanto Jenilson acusa Alan de votar contra o povo, Alan diz que destinou emendas e fez muito pelo Acre.

DataFolha

Saiu ontem mais uma rodada de pesquisa para o voto presidencial de um dos mais importantes institutos de pesquisa brasileiro, o Datafolha. A pouco mais de uma semana para o dia das eleições, as pesquisas começam a elevar o nível de fidelidade ao resultado das urnas. É como na previsão do tempo, quanto mais perto, mais fiel é o resultado.

Resultado

A pesquisa, divulgada na última quinta (23), mostra que o ex-presidente Lula (PT) tem 47% das intenções de voto no 1º turno e é seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 33%, Ciro Gomes (PDT) com 7% e Simone Tebet (MDB) com 5%.

1º turno

Quando o comparativo é entre os votos válidos – onde não são contabilizados os votos nulos, brancos e indecisos- , Lula chega a 50%. Segundo o Datafolha, não é possível afirmar se a eleição será ou não decidida no primeiro turno. Pra vencer no 1º turno é preciso ter 50% dos votos válidos + 1. Logo, com essa porcentagem e com a frequência que tem pontuado acima dos 50%, tudo indica que Lula pode levar a eleição já no próximo dia 2.

Acre

No Acre, a situação é parecida, o atual governador e candidato à reeleição, Gladson Cameli (PP), tem aparecido nas últimas pesquisas acima dos 50% dos votos válidos e pode levar a eleição em um único turno. É o melhor cenário para ele.

2º turno

Em um hipotético 2º turno aqui no Acre, o candidato com mais possibilidade de disputar a preferência do eleitor contra Gladson é o petista Jorge Viana. Isso de acordo com as últimas pesquisas. Se tanto por aqui, quanto nacionalmente, o 2° turno for uma realidade, Jorge se abraça com Lula e Gladson se abraça com Bolsonaro, do mesmo jeito que já vem ocorrendo. E em uma nacionalização da disputa local, a vantagem será sempre do candidato bolsonarista, já que pras bandas de cá o presidente ainda tem altos índices de aprovação.

Dor de cabeça

A maior dor de cabeça que Gladson pode ter é ir para o 2º turno aqui e a eleição nacional se resolver no 1º turno com Lula levando a melhor. Aliado de primeira hora e fiel escudeiro do presidente Bolsonaro, cairia por terra a narrativa de que a amizade entre eles poderia ajudar o Acre a receber recursos e a se desenvolver. Pior ainda (pra Gladson), essa narrativa começaria a ser usada por JV. O petista pode apostar na narrativa de que só com ele no Governo, Lula pode ter um olhar diferenciado para o Acre.

Quase lá

Na saga em busca por uma vaga na Aleac, a jornalista Wania Pinheiro (PTB) já fez o dever de casa. Conseguiu apoios importantes, construiu alianças e segue pedindo voto. Está quase lá.

CRM

O jovem advogado Eduardo Ribeiro, candidato a deputado estadual pelo PSD, divulgou um vídeo em suas redes sociais onde recebe um importante apoio, o do presidente nacional do Conselho Federal de Medicina (CFM), o médico José Hiran Gallo. O CFM é talvez a maior entidade de classe do país e tem grande influência na política e na sociedade. Esse vídeo é uma amostra do tamanho de Eduardo nessa disputa.

Briga

A briga entre os candidatos ao Senado pelo Acre, Alan Rick (UB) e Jenilson Leite (PSB), continua. Jenilson acusou a militância de Alan de tê-lo atacado com disparos de fake news, já Alan disse que quem estava espalhando fake news era Jenilson, já que sua militância não disparou coisa nenhuma contra o candidato socialista.

PEC-241

O duelo entre os dois entrou em uma nova fase e agora a discussão é sobre a votação da PEC-241, na Câmara Federal. A PEC, que estabeleceu um teto para os gastos públicos e congelou investimentos por 20 anos, foi aprovada em 2016 com o voto favorável de Alan Rick, que na época estava no PRB (atual Republicanos). Enquanto Jenilson acusa Alan de votar contra o povo, Alan diz que destinou emendas e fez muito pelo Acre.