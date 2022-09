Política, prisão por estelionato, morte de pastora e mais: confira as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Blog do Ton: E se o segundo turno for entre Gladson e Jorge? Ainda assim é ‘todos contra Gladson’?

Todo mundo sabe que as ideologias se sobressaem aos discursos, ou é assim que deveria ser. Agora, pelo menos de acordo com o que dizem alguns levantamentos, temos a chance de ver Gladson e Jorge num segundo turno.

E como se comportariam os demais candidatos? Mara, Márcio, David, Nilson e Petecão? Bom ficar de olho. Com exceção de Nilson, do PSOL, os demais estavam unidos para derrotar o PT em 2018. LEIA MAIS.



Vento derruba parte da obra de expansão do Arasuper da Isaura Parente; veja vídeo

A ventania em Rio Branco, na tarde deste domingo (28), atingiu as obras de expansão da loja do Arasuper da Rua Isaura Parente. O vento derrubou parte das obras, mas não houve feridos, já que, por ser domingo, no momento do temporal não havia ninguém no local. LEIA MAIS.

TERÇA-FEIRA

No AC, Santo Daime alerta sobre cuidados ao tomar ayahuaska após morte de jovem: “Há regras”

O chamado Santo Daime, ou doutrina do Santo Daime, que consagra uma bebida de origem indígena que tem mais de 5.000 anos de uso, a ayahuaska, oferece riscos de fato, caso alguns procedimentos não sejam levados em conta. A morte recente de um jovem que participou de um ritual no sul do país, sem ter antes realizado uma anamnésia para verificação de seu estado de saúde física e mental, comprovou que o uso de ayahuasca não é nenhuma brincadeira. LEIA MAIS.

Procurador no AC assina recomendação que troca expressões ‘mãe’ e ‘pai’ por ‘filiações’



Uma nota pública emitida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) – órgão do Ministério Público Federal (MPF) –, nesta segunda-feira (29), e assinada pelo procurador do Acre e coordenador do Grupo de Trabalho (GT) População LGBTI+, Lucas Costa Almeida Dias, defende e recomenda que órgãos e entidades do poder público passem a adequar seus formulários, procedimentos e sistemas registrais às conformações familiares homoafetivas e transafetivas, com o propósito de substituir as expressões “pai”, “mãe” – e/ou similares – por “Filiação 1” e “Filiação 2”. LEIA MAIS.