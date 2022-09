Ventos intensos e diminuição da temperatura no Acre; veja a previsão do tempo para este sábado

Mais uma onda polar chega ao Acre. Nas primeiras horas da manhã deste sábado (3) já é possível ver a diferença no clima. É que uma massa polar chegou ao estado e dessa vez deixará os próximos dias ainda mais secos e ensolarados, porém, com noites frias. Os ventos serão intensos e com diminuição da temperatura.

Os dados são do site O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale. Ele explica que não se trata de uma friagem, mas de uma forte onda polar seca e que a próxima semana será extremamente seca e ensolarada. As rajadas de vento poderão passar de 40km/h, em alguns pontos.

“As mínimas deverão oscilar entre 15 e 18ºC, em Rio Branco, Brasileia, Xapuri, Assis Brasil, Plácido de Castro e demais municípios do Leste e do Sul do estado. Os ventos dessa onda polar chegarão, até o fim deste sábado, ao Juruá, porém, com intensidade menor”, afirma o pesquisar.

As chuvas, caso ocorram, serão rápidas e pontuais, apenas neste sábado, com maior probabilidade no centro do Acre e no vale do Juruá.