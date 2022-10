As terríveis humilhações sofridas por Grazi no início como atriz na Globo

A falta de solidariedade de Mel Maia com a iniciante Jade Picon irritou boa parte da internet e ressaltou o clima tóxico no universo da televisão.

Destacada em ‘Avenida Brasil’, de 2012, a atriz, hoje com 18 anos, demonstrou arrogância ao comentar a performance da ex-BBB22 em ‘Travessia’.

“Desejo tudo de bom pra ela!!! Mas só quem entende de atuação DE VERDADE vê que… né?!”, postou.

Ainda que seja experiente para sua idade, Mel Maia está longe, muito longe de ser uma atriz pronta. Sua postura é típica de quem se acha maior do que é.

Jade deu uma resposta elegante que evidenciou a grosseria. “Queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo, e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher.”

Goste-se ou não de Picon, ela está certa em aproveitar a oportunidade de ouro oferecida pela Globo. Quem recusaria estrear como ator ou atriz em papel importante numa novela das 21h?

O desprezo e a desconfiança direcionados à influenciadora lembram a tortura emocional imposta a Grazi Massafera quando ela também recebeu convite para atuar na emissora.

Segunda colocada no ‘BBB5’, a ex-miss passou por situações absurdas nos bastidores do primeiro trabalho, ‘Páginas da Vida’, em 2006, quando interpretou a simplória e carismática Thelminha.

“Em minha primeira cena de choro, uma colega do elenco ficou atrás do câmera, me encarou e sussurrou: ‘Você não vai conseguir!’”, contou certa vez.

Incomodado, um ator veterano ignorava a presença dela nos corredores e nas cenas que faziam juntos. Olhava para a parede quando tinha de dialogar com Grazi na gravação.

A então novata ouviu incontáveis ofensas. “Não contraceno com ex-BBB”, disse em voz alta um ‘colega’ do canal.

Os intolerantes (mortos de insegurança e inveja, certamente) foram ainda mais longe. Alguém escondeu um estojo de maquiagem da Globo na bolsa de Grazi para ela ser acusada de furto.

Foi desrespeitada até quando recebeu um prêmio de Atriz Revelação. “Encontrei um ator veterano nos bastidores e fui cumprimentá-lo. Ele virou a cara e disse: ‘Olha só essa big brother, em que mundo estamos?’.”

Um momento de terror aconteceu no estacionamento da emissora. “Uma vez encontrei um boneco preto horrível, pintado com tinta vermelha e todo espetado, um vodu mesmo, no meu carro. Só eu sei o que passei. Sou uma sobrevivente!”, contou.

Mesmo abalada, Grazi continuou sua rotina de estudos para melhorar como atriz. Superou-se a cada nova personagem. Brilhou como mocinhas, vilãs, conquistou papéis de protagonista.

Em 2015, surpreendeu a todos com sua entrega total à modelo Larissa de ‘Verdades Secretas’. A fase em que a bela mulher se torna uma dependente de drogas maltrapilha deixou os críticos de TV boquiabertos.

A atuação visceral rendeu a Grazi uma indicação ao Emmy Internacional. Aqueles atores que a desprezaram no passado devem ter se rasgado de raiva.

Sem esquecer o que sofreu no começo de carreira, a atriz manifestou apoio a Jade Picon. Elas são mãe e filha em ‘Travessia’. Aliás, Grazi mereceu numerosos elogios pela participação no 1º capítulo.

A atriz, hoje com 40 anos, se colocou à disposição da estreante. “Tem a expectativa, os haters. Faço por ela algo que eu queria que tivessem feito por mim”, declarou no programa ‘Encontro’.

“Acolher, falar algumas realidades da rotina das gravações… Tenho certeza que ela vai arrebentar.”

Tomara que Jade Picon absorva as lições passadas por Grazi e, um dia, retribua esse valioso apoio recebido agora dando suporte a outra iniciante.

Grazi Massafera se diz uma “sobrevivente” após várias tentativas de boicote na Globo Foto: Divulgação/TV Globo

A atriz como Débora em ‘Travessia’: atuação elogiada por público e crítica Foto: Reproduções