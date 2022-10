Cartilha, foto de perfil e WhatsApp: Lula e Bolsonaro mobilizam influenciadores para a campanha

O ex-presidente Lula (PT) reuniu nesta terça-feira cerca de 18 mil comunicadores simpáticos a ele para pedir que “suspendam todas as horas vagas” para turbinar a campanha nesta reta final. À frente da militância lulista, o deputado André Janones (Avante-MG) usou o encontro para divulgar uma cartilha com instruções do modus operandi no mundo virtual. A reunião foi uma resposta à live promovida na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), em que o coach Pablo Marçal (Pros) passou uma série de “missões” para a militância bolsonarista virar votos.