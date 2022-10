Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca se separam após 25 anos de união

Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca se separaram após 25 anos de casamento e quatro filhos, Maria, de 21 anos, Felipa, de 15, Joaquim, de 12, e Pedro, de 10. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, de O Globo, eles seguirão amigos e sócios na Zola Filmes.

Claudia conheceu o roteirista e diretor quando tinha apenas 14 anos e ele, 20, mas o romance foi assumido em 1997. Os dois costumavam se cruzar com frequência por conta de amigos em comum no meio artístico. O cineasta é filho do saudoso escritor Rubem Fonseca.

Muita gente não fazia ideia, mas o marido da atriz atuou nos bastidores de algumas produções de sucesso. Entre as mais famosas está Bom Dia, Verônica, da Netflix, lançada em 2020.