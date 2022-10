Concursos Tribunais Regionais do Trabalho 2022: abertos e previstos

Atenção, concurseiros! Os concursos TRT para os Tribunais Regionais do Trabalho vem com tudo em 2022! A boa notícia é que alguns tribunais receberam autorização do STJ para a realização de um novo concurso, em abril deste ano. Após isso, algumas movimentações aconteceram.

Os concursos TRT também estão previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano. Existe uma reserva de 232 vagas para novos concursos da Justiça do Trabalho. Desse total, 52 vagas são para criação e 180 vagas são para provimento. Confira aqui a situação atualizada por órgão.

Concursos TRT 2022

Confira abaixo um índice com a situação de todos os Tribunais:

Concursos TRT RJ – Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Rio de Janeiro)

O último concurso para o TRT 1ª Região, aconteceu em 2018. De acordo com os dados ofertados pela Justiça do Trabalho, a validade dos certames, está organizada da seguinte maneira:

AJ-Administrativo: 01/01/2026;

TJ-Segurança: 26/08/2024;

Demais cargos: 06/08/2024.

Hoje existem 475 vacâncias no órgão, de acordo com as últimas atualizações. São diversos cargos que poderão ser contemplados em uma próxima seleção para Técnico Judiciário e Analista Judiciário em diversas especialidades.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 1º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 1º Região Situação: válido

válido Banca organizadora: a definir

a definir Cargos : a definir

: a definir Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 475

475 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Previsão p/ publicação do edital: 2023

Último concurso: 2018

Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 1

Concursos TRT SP – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo – Capital)

O concurso do TRT 2 começou a nomear os seus servidores em agosto de 2019, segundo conta o quadro de convocações do próprio tribunal. O órgão promoveu concurso público em 2018, passado para os cargos de técnico judiciário e analista judiciário (áreas administrativa e judiciária).

A validade do certame foi prorrogada, devido a suspensão que precisou ser feita. A nova data apontada é 04 de março de 2024.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região Situação: Válido

Válido Banca organizadora: a definir

a definir Cargos : a definir

: a definir Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 574

574 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Previsão p/ publicação do edital: 2024

Último concurso: 2018

Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 2

Concursos TRT MG – Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais)

O concurso TRT MG oferta de vagas para os cargos de Analista e Técnico Judiciário. Todas as oportunidades são para formação do cadastro de reserva. A Fundação Mariana Resende Costa é a organizadora.

As inscrições estão encerradas e as provas serão aplicadas no dia 23 de outubro de 2022.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região Situação: edital publicado

edital publicado Banca organizadora: FUMARC (Fundação Mariana Resende Costa)

FUMARC (Fundação Mariana Resende Costa) Cargos : técnico e analista judiciário

: técnico e analista judiciário Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 424

424 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Último concurso: 2015

2015 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 3

Concursos TRT RS – Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul)

O Tribunal do Trabalho do Rio Grande do Sul está com edital publicado! O certame oferta um total de 07 vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva para Analista e Assistente Técnico. As provas objetivas já foram aplicadas.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região Situação: edital publicado/provas aplicadas

edital publicado/provas aplicadas Banca organizadora: Fundação Carlos Chagas – FCC

Fundação Carlos Chagas – FCC Cargos : Analista e Assistente Técnico

: Analista e Assistente Técnico Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 397

397 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Previsão p/ publicação do edital: 2022

2022 Último concurso: 2015

2015 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 4

Concursos TRT BA – Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Bahia)

O TRT BA está com edital publicado! A Fundação Carlos Chagas – FCC é a responsável pela próxima seleção. As inscrições estão abertas até o dia 11 de outubro de 2022. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior e a remuneração inicial chega a R$ 12.455,31!

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 5º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 5º Região Situação: Edital publicado

Edital publicado Banca organizadora: Fundação Carlos Chagas – FCC

Fundação Carlos Chagas – FCC Cargos : Técnico e Analista Judiciário

: Técnico e Analista Judiciário Escolaridade : Nível Médio e Superior

: Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 212

212 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 5

Concurso TRT PE – Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Pernambuco)

Realizado em 2018, o último concurso já nomeou 41 servidores e foi homologado em outubro daquele ano. Com dois anos de validade, podendo ser prorrogado por mais dois anos, o Tribunal até pode abrir um novo concurso público, mas deve priorizar a convocação dos candidatos do primeiro certame.

Hoje são 75 cargos efetivos vagos. A data de validade do certame, foi prorrogada para 13 de julho de 2023.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 6º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 6º Região Situação: válido até 2023

válido até 2023 Banca organizadora: a definir

a definir Cargos : a definir

: a definir Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 75

Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Previsão p/ publicação do edital: 2023

2023 Último concurso: 2018

2018 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 6

Concursos TRT CE – Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Ceará)

O concurso do TRT 7 está válido até outubro de 2023, de acordo com informações do próprio órgão. O último certame foi realizado em 2017 e ofertou vagas para Técnico e Analista Judiciário em diversas especialidades.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 7º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 7º Região Situação: válido até 2023

válido até 2023 Banca organizadora: a definir

a definir Cargos : a definir

: a definir Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 81

81 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Previsão p/ publicação do edital: 2022

2022 Último concurso: 2017

2017 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 7

Concursos TRT PA / TRT AP – Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá)

O edital foi publicado com organização do Cebraspe. Há vagas de níveis médio e superior, sendo para técnico e analista judiciário. As inscrições estão encerradas e as provas serão aplicadas em novembro de 2022.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região Situação: edital publicado

edital publicado Banca organizadora: Cebraspe

Cebraspe Cargos : técnico e analista judiciário (diversas especialidades)

: técnico e analista judiciário (diversas especialidades) Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 8

Concursos TRT PR – Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Paraná)

O concurso do TRT 9 está com edital publicado. O certame oferta vagas para Analista e Técnico Judiciário em diversas especialidades! As provas já foram aplicadas no dia 14 de agosto de 2022.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 9º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 9º Região Situação: Edital publicado/provas aplicadas

Edital publicado/provas aplicadas Banca organizadora: Fundação Carlos Chagas – FCC

Fundação Carlos Chagas – FCC Cargos : Técnico e Analista Judiciário

: Técnico e Analista Judiciário Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 214

214 Remuneração: de R$ 7.591,37 a R$ 14.271,70

R$ 7.591,37 a R$ 14.271,70 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 9

Concursos TRT DF / TRT TO – Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins)

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, com atuação no Distrito Federal e no Estado do Tocantins, está autorizado! São 130 cargos vagos (de acordo com Portal do Conselho Superior da Justiça do Trabalho) em ocupações de níveis médio e superior para Técnico e Analista Judiciário.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 10º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 10º Região Situação: autorizado

autorizado Banca organizadora: a definir

a definir Cargos : a definir

: a definir Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 130

130 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Previsão p/ publicação do edital: 2022

2022 Último concurso: 2012

2012 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 10

Concursos TRT AM / TRT RR – Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Amazonas e Roraima)

Em 2019, o TRT 11, que abrange Amazonas e Roraima, prorrogou a validade do concurso para servidores até agosto de 2021. Até o momento, foram nomeados 130 aprovados, sendo a última nomeação em setembro de 2020.

Órgão possui 200 cargos vagos!

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 11º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 11º Região Situação: sem validade

sem validade Banca organizadora: a definir

a definir Cargos : a definir

: a definir Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 200

200 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Previsão p/ publicação do edital: 2022

2022 Último concurso: 2016

2016 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 11

Concursos TRT SC – Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Santa Catarina)

O concurso do TRT 12, que venceria em dezembro de 2021, foi prorrogado por mais dois anos. A nova data de validade é 15 de setembro de 2023. Dados do Portal do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, referentes ao mês de dezembro de 2021, indicam que atualmente há 170 cargos vagos.

Recentemente, o órgão confirmou que o novo concurso só sairá em 2023, com oferta de vagas para cargos de diversas especialidades e não apenas para TI como havia sido anunciado anteriormente.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 12º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 12º Região Situação: comissão formada

comissão formada Banca organizadora: a definir

a definir Cargos : a definir

: a definir Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 170

170 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Previsão p/ publicação do edital: 2023

2023 Último concurso: 2017

2017 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 12

Concursos TRT PB – Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (Paraíba)

O edital está publicado com vagas para os cargos de Analista e Técnico Judiciário. A FGV é a organizadora. As inscrições estão encerradas e as provas serão aplicadas em novembro de 2022.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 13º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 13º Região Situação: edital publicado

edital publicado Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Fundação Getúlio Vargas (FGV) Cargos : técnico e analista judiciário

: técnico e analista judiciário Escolaridade: Níveis Médio e Superior

Níveis Médio e Superior Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 13

Concursos TRT RO / TRT AC – Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Rondônia e Acre)

O TRT 14 acaba de publicar o edital de abertura do concurso! O certame está ofertando 01 vaga imediata + a formação do cadastro de reserva para os cargos Técnico e Analista Judiciário. A remuneração inicial chega a R$ 14,2 mil mais os benefícios.

As inscrições serão aceitas até o dia 27 de outubro de 2022. As provas serão aplicadas em dezembro de 2022.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 14º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 14º Região Situação: edital publicado

edital publicado Banca organizadora: FCC

FCC Cargos : Técnico e Analista Judiciário

: Técnico e Analista Judiciário Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 91

91 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 14.271,70

R$ 7.591,37 a R$ 14.271,70 Último concurso: 2018

2018 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 14

Concursos TRT SP Interior – Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas – Interior/SP)

O TRT 15 ainda carece de homologação de seu último certame. O tribunal, com sede em Campinas e que cuida de todo o interior do estado de São Paulo, ainda não nomeou nenhum servidor devido o contingenciamento de vagas feito pelo CSTJ. Mas os aprovados podem se animar: São 377 cargos vagos no total.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região Situação: válido até 2023

válido até 2023 Banca organizadora: a definir

a definir Cargos : a definir

: a definir Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 377

377 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Situação: resultado em homologação

resultado em homologação Previsão p/ publicação do edital: 2023

2023 Último concurso: 2018

2018 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 15

Concursos TRT MA – Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Maranhão)

O edital do concurso TRT MA está publicado com vagas de níveis médio, técnico e superior. São 7 oportunidades imediatas mais formação de cadastro reserva. A Fundação Getúlio Vargas é a organizadora e as inscrições já estão encerradas. As provas serão aplicadas em novembro de 2022.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 16º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 16º Região Situação: edital publicado

edital publicado Banca organizadora: FGV

FGV Cargos : Analista, Técnico Judiciário e Oficial de Justiça

: Analista, Técnico Judiciário e Oficial de Justiça Escolaridade: Níveis Médio e Superior

Níveis Médio e Superior Vagas: 7 vagas + CR

7 vagas + CR Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Inscrições: de 8/8 a 6/9/2022

de 8/8 a 6/9/2022 Taxa de inscrição: de R$ 58,00 a R$ 68,00

de R$ 58,00 a R$ 68,00 Data da prova: 6/11/2022

6/11/2022 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 16

Concursos TRT ES – Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Espírito Santo)

O concurso TRT ES está com o edital publicado! O certame oferta vagas para o preenchimento do cadastro de reserva e as oportunidades são para Analista e Técnico Judiciário em diversas especialidades.

As inscrições serão aceitas até o dia 24 de outubro de 2022. As provas serão aplicadas em dezembro.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 17º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 17º Região Situação: Edital publicado

Edital publicado Banca organizadora: Fundação Carlos Chagas – FCC

Fundação Carlos Chagas – FCC Cargos : Analista e Técnico Judiciário em diversas especialidades

: Analista e Técnico Judiciário em diversas especialidades Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 34

34 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Último concurso: 2013

2013 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 17

Concursos TRT GO – Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás)

O TRT 18 é outro que está com edital iminente. O último certame foi em 2013, com a sua validade encerrando em novembro de 2017, após ter sido prorrogado por meio de uma resolução administrativa, como previa o edital. Ao todo, segundo a listagem fornecida pelo TRT 18, que tem sede em Goiás, foram nomeados 707 aprovados para todo o estado.

O órgão está autorizado a realizar um novo concurso e tem 42 cargos vagos. Recentemente, o órgão publicou um documento informando que existe um grupo de trabalho responsável por organizar a contratação da banca organizadora.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região Situação: banca em definição

banca em definição Banca organizadora: a definir

a definir Cargos : a definir

: a definir Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 42

42 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Previsão p/ publicação do edital: 2022

2022 Último concurso: 2013

2013 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 18

Concursos TRT AL – Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (Alagoas)

O TRT AL pulicou um edital em junho de 2022, com oferta de vagas para Analista e Técnico Judiciário com especialidade em TI. As provas foram aplicadas no dia 14 de agosto de 2022.

O próximo edital será organizado pelo Instituto AOCP. De acordo com o órgão, as oportunidades serão para o cadastro de reserva e os cargos específicos ainda não foram anunciados.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região Situação: banca definida para novo edital

banca definida para novo edital Banca organizadora: a definir

a definir Cargos : a definir

: a definir Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 13

13 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Previsão p/ publicação do edital: 2022

2022 Último concurso: 2013

2013 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 19

Concursos TRT SE – Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (Sergipe)

O TRT 20, com sede em Sergipe, está com o último concurso sem validade. Atualmente o órgão acumula um total de 12 cargos vagos.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 20º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20º Região Situação: sem validade

sem validade Banca organizadora: a definir

a definir Cargos : a definir

: a definir Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 12

12 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Previsão p/ publicação do edital: 2022

2022 Último concurso: 2016

2016 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 20

Concursos TRT RN – Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Rio Grande do Norte)

O TRT 21 está com o último concurso válido até fevereiro de 2023, se acordo com dados do Portal do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Com isso, até o momento, não existe previsão de um novo concurso público.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 21º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 21º Região Situação: válido até 2023

válido até 2023 Banca organizadora: a definir

a definir Cargos : a definir

: a definir Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 72

72 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Previsão p/ publicação do edital: 2022

2022 Último concurso: 2017

2017 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 21

Concursos TRT PI – Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Piauí)

O concurso TRT PI está com as inscrições encerradas. O certame oferta 43 vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva para os cargos de Técnico e Analista Judiciário em diversas especialidades. As provas já foram aplicadas no dia 18 de setembro de 2022.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 22º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 22º Região Situação: edital publicado/provas aplicadas

edital publicado/provas aplicadas Banca organizadora: FCC (Fundação Carlos Chagas)

FCC (Fundação Carlos Chagas) Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número cargos vagos: 6

6 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Previsão p/ publicação do edital: 2022

2022 Último concurso: 2010

2010 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 22

Concursos TRT MT – Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Mato Grosso)

O TRT da 23ª região já teve as provas aplicadas no dia 11 de agosto de 2022. O certame oferta 02 vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva para o cargos de analista e técnico judiciário em diversas especialidades.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 23º Região

Tribunal Regional do Trabalho da 23º Região Situação: edital publicado/provas aplicadas

edital publicado/provas aplicadas Banca organizadora: FCC (Fundação Carlos Chagas)

FCC (Fundação Carlos Chagas) Cargos : a definir

: a definir Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 51

51 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Previsão p/ publicação do edital: 2022

2022 Último concurso: 2015

2015 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 23

Concursos TRT MS – Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (Mato Grosso do Sul)

O TRT 24 foi realizado em 2016, sendo homologado em novembro daquele ano. O Tribunal trabalhista do Mato Grosso do Sul optou por prorrogar o concurso. Segundo dados do Portal da Transparência do TRT MT, hoje há 61 cargos vagos no respectivo tribunal.

Concurso: Tribunal Regional Federal da 24º Região

Tribunal Regional Federal da 24º Região Situação: válido até julho de 2022

válido até julho de 2022 Banca organizadora: a definir

a definir Cargos : a definir

: a definir Escolaridade: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Número de cargos vagos: 61

61 Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31

R$ 7.591,37 a R$ 12.455,31 Previsão p/ publicação do edital: 2022

Último concurso: 2017

2017 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRT 24

