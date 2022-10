Erasmo Viana estreia em plataforma de nudes e empolga: “Uma pegada sensual e elegante”

Erasmo Viana é a mais nova celebridade da internet a entrar em uma plataforma de entretenimento adulto. O modelo, que já participou de A Fazenda 13, criou um perfil na Privacy, onde diversos outros famosos como MC Mirella, Dynho Alves e Tiago Ramos vendem nudes.

O influenciador fitness explicou que resolveu aderir ao site erótico após receber muitos pedidos de fãs. “Muita gente já me pede isso na internet. Recebo mensagens diariamente, então me senti pronto para fazer um conteúdo diferente.”, afirmou ele em entrevista ao jornalista Jorge Cardoso, do TV Pop.

“Estou com as expectativas boas, e será um projeto com começo, meio e fim. Mas, é algo que, no momento, me sinto preparado para fazer”, comentou o ex-marido de Gabriela Pugliesi.

“Uma pegada sensual e elegante”

Ao comentar sobre o tipo de conteúdo que pretende divulgar na plataforma de entretenimento adulto, Erasmo Viana destacou que será uma pegada mais “sensual e elegante”. Ele, no entanto, não revelou se irá publicar nudes explícitos no site.

“Estou em um momento da minha vida que tenho maturidade suficiente para esse tipo de projeto. Como sempre fui modelo, vou ter mais facilidade e naturalidade pra trabalhar com esse novo conteúdo. Vai ter uma pegada sensual e elegante ao mesmo tempo. Acho que a galera vai curtir”, disse ele.

Vale lembrar que, quando participou de A Fazenda 13, Erasmo virou assunto na web por conta de alguns flagras pra lá de ousados. O modelo também já protagonizou fotos pra lá de sensuais ao longo da carreira, além de já ter aparecido pelado na internet.