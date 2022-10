Ex de Nicole Bahls, Barcelo Bimbi lamenta receber só 381 votos no Acre; confira

Concorrendo as eleições pela primeira vez, o modelo Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls, lamentou ter recebido apenas 381 votos na disputa para deputado federal pelo seu estado, o Acre.

Em um vídeo nas redes sociais, ele justificou que fez campanha por apenas dois meses com o seu partido, o Podemos, e acusou candidatos de terem “comprado votos”.

“Muita gente me ligando hoje fazendo piada, rindo, tirando onda com a nossa cara, e eu entrei na onda, ri pra caramba. Onde o povo achava que eu ficar triste e magoado, eu estou feliz. Você sabe o que é ter 381 votos?. É motivo para ir, sim. Acho que eu fui um dos menos votados do Acre. Não desmerecendo, mas não houve nenhum candidato sequer que não tenha comprado voto. Não posso provar, mas eu estava no meio e sei como funciona. Tenho pena dos candidatos que gastaram R$ 5, 6, 7 milhões e não entraram”, afirmou ele.

“Tive, com muto orgulho, 381 votos, e, acredite, nem o da minha mãe eu pedi voto. (…). Eu sei que as pessoas votaram em troca de dinheiro e favores, e eu não consegui oferecer isso”, completou.

Marcelo finalizou o vídeo afirmando que voltará para São Paulo, onde ele diz ter uma proposta para trabalhar na TV, e disse que vai continua contribuindo para o Acre, mas não na política.

O modelo foi casado com Nicole Bahls de 2018 a 2021. O relacionamento terminou após a ex-panicat descobrir uma traição.