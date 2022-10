Inscrições para os cursos gratuitos do IEPTEC encerram nesta segunda

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) Dom Moacyr está com inscrições abertas para vagas remanescentes em cursos de qualificação profissional no Acre para os setores da construção civil, agropecuária e administrativo.

São 270 vagas disponíveis para Rio Branco e Senador Guiomard, sendo 190 vagas para o setor de construção civil, 40 vagas para o ramo administrativo e 20 vagas para o setor agropecuário.

Os requisitos mínimos para pleitear uma das vagas são: Ensino Fundamental Completo e ter a partir de 18 anos.

As inscrições estão acontecendo apenas de forma presencial na unidade central do IEPTEC, que fica na rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto. O horário de atendimento é de 8h às 17h. Uma outras alternativas para inscrição é na Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, que fica ao lado do Tribunal de Justiça, no Distrito Industrial, 8h às 17h; ou no Centro Cultural Lídia Hassem (Fundação Garibaldi Brasil) localizado na rua Rio Grande do Sul, nº 3251, bairro Aeroporto Velho, das 8h às 17h).

O resultado será divulgado no site: http://ead.ieptec.ac.gov.br