Marido de Jojo Todynho anuncia novo fim do casamento: “Não tem volta”

“Eu e a Jojo, a gente não está mais junto. A gente decidiu colocar um ponto final na relação nesta semana. E eu acredito que não tem mais volta desta vez. A nossa relação foi boa até determinado momento….”, disse Lucas.

No começo deste mês, Lucas Souza foi às redes sociais e anunciou o fim do relacionamento. Momentos depois, a cantora apareceu, também nas redes, disse que foi pega de surpresa enquanto estava no shopping com a família, que não sabia do rompimento e, mais à frente, os dois reataram. Agora, o militar garantiu que essa versão é verdade, que naquele momento saiu “como errado para o bem dela, mas eu não estava errado”.

“Eu jamais anunciaria o término aqui no Instagram sem ter falado com ela. Eu jamais anunciaria o término se não tivesse um motivo muito plausível”, disse Lucas.

“Eu já vinha alertando a Jojo várias vezes, e ela nada. Então eu decidi tomar essa atitude. Mas foi com uma dor no coração gigantesca”, acrescentou.