MC Mirella surge pelada na piscina e dá um show de sedução; veja foto

MC Mirella deu um verdadeiro show de sedução em suas redes sociais neste fim de semana. Através do Instagram, a funkeira que tem feito muito sucesso com seus conteúdos adultos em plataformas como OnlyFans e Privacy, postou um vídeo em que aparece completamente pelada na piscina.

O motivo da publicação foi justamente para divulgar seus sites eróticos e conquistar novos assinantes. No registro, a artista surge no cantinho da piscina, esbanjando beleza e muita sensualidade. Seu corpo tatuado foi um dos destaques do vídeo.