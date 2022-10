Prefeitura realiza ação em alusão ao Outubro Rosa na Urap São Francisco

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é a primeira causa de morte na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa essa posição. Por isso, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), buscou intensificar as campanhas alusivas ao Outubro Rosa, que trata sobre o cuidado à saúde das mulheres.

A manhã desta quarta-feira (26), foi agitada na Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) São Francisco, no bairro Vitória, pois mais uma vez a unidade mostrou que o cuidado com a população está em primeiro lugar.

“Hoje, nós tiramos o dia para fazer o Dia D, em alusão ao Outubro Rosa. Convidamos as mulheres do bairro e adjacentes da região e graças a Deus fizemos um evento bastante grandioso”, disse o coordenador da Urap, Emerson Bezerra.

Café da manhã, sorteio, som ao vivo, teste rápido e atendimento de qualidade. Foi assim que a Urap São Francisco buscou receber as mulheres neste dia.

Dona Luci de Almeida é moradora do ramal Juraci. A agricultora conta que ela e a família fazem uso da unidade há muito tempo e que com a nova gestão muita coisa mudou. Agora, são só elogios.

“Estou achando ótimo. Temos que agradecer ao prefeito Tião Bocalom por essa iniciativa muito boa, porque às vezes as pessoas já chegam doentes na Urap e são maltratadas, piorando seu caso. Mas aqui não, somos bem acolhidos”, explicou.

O presidente do bairro Vitória, Aldecino Fernandes, disse se sentir no dever de fazer o convite às mulheres do bairro a estarem indo cuidar da saúde. Ele ainda reforçou que a Urap só está lotada por causa do atendimento diferenciado que a população recebe pelos profissionais.

“A gente convidou e a comunidade atendeu. Mas por que elas vêm aqui na Urap São Francisco, no bairro Vitória? Porque o atendimento é de primeira e com unidade, onde as pessoas são bem recebidas”, enfatizou.

A promoção de saúde é um compromisso da atual gestão com toda a população. Nada mais gratificante do que um sorriso de agradecimento, por causa de um trabalho bem feito.