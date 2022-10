Professor Coêlho dispara: “A mentira e descaramento do prefeito Camilo é descabida”

Continuam rendendo as declarações vindas de integrantes do PSD após o presidente regional da sigla, senador Sérgio Petecão, anunciar expulsão por infidelidade partidária aos que não apoiaram o projeto do partido para o governo do Estado.

Ao BLOG DO TON, o professor Carlos Coêlho respondeu as declarações do prefeito Camilo da Silva, de Plácido de Castro.

“A mentira e o descaramento do Camilo é tão descabida, que não sou e nem ocupei cargo na Direção Estadual do PSD. Tenho uma Consultoria política e presto serviços profissionais para quem faz contrato com a mesma. Foi desonesto e leviano, com as suas afirmações, dizendo que eu era membro do Conselho de Ética”.

Coêlho afirma, ainda, que os ditos traidores estão “procurando desculpas esfarrapadas para se livrarem”. “Não terão perdão! Além de mentir é desonesto politicamente”, dispara.

Ao Notícias da Hora, Camilo acusou Coêlho de ser membro do Conselho de Ética do partido e apoiar outra candidatura. “Na eleição para prefeito, o Coelho, era membro da Conselho de Ética do PSD, mas coordenava a campanha do meu adversário. Como ele pode fidelidade de alguém?”, questionou.

À Petecão, Camilo disse que a decisão de não apoiá-lo partiu de uma discussão. “Antes de pleito, o Petecão ligou dizendo que iria expulsar eu e os vereadores do partido, porque ele ia colocar o PSD nas mãos de quem tivesse condições de fazer o partido crescer. E, eu respondi que o PSD tinha um partido bem avaliado e dois vereadores, inclusive , a presidência da Câmara. Aí eu perguntei, se ele gostaria de construir a Presidência da República em Plácido de Castro”, afirma Camilo.

ACESSE O BLOG DO TON E FIQUE POR DENTRO DOS BASTIDORES DA POLÍTICA.