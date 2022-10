Quase 5 mil pessoas votaram em SP no número antigo de Bolsonaro

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, 4.941 pessoas escolheram o número 17 quando votaram para o cargo de presidente. O número era usado pelo antigo PSL, partido que abrigou Bolsonaro em 2018.

O estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com 34,6 milhões de pessoas aptas a votar. Bolsonaro tem como meta conquistar uma diferença de 4 milhões de votos em relação a Lula no estado.