URGENTE: homem morre com cabeça esmagada por trator no Acre; imagens fortes

O trabalhador João Paulo Karolanco Silva, de 29 anos, morreu esmagado por um trator enquanto trabalhava em um lava-jato, na manhã desta sexta-feira (28), no km 77 da BR-317, sentido Brasileia/Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações de amigos da vítima que presenciaram o acidente, João Paulo estava colocando a máquina em uma plataforma de madeira para começar lavá-la, quando o veículo pesado acabou escorregando e atropelou e esmagou a cabeça de João Paulo, que não resistiu e morreu no local, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas ainda estiveram no local, mas só poderem atestar a morte do trabalhador.

A Polícia Militar foi acionada e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Após ser feita a perícia, o corpo foi liberado para que os agentes do Instituto Médico Legal (IML) pudessem fazer a remoção e encaminhar para a sede do órgão que fica em Rio Branco, para serem feitos os exames cadavéricos.

Um boletim informativo de ocorrência foi confeccionado pela PM e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Assis Brasil, para serem tomada as medidas cabíveis.