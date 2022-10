Veja celulares compatíveis com 5g, tecnologia que chega a Rio Branco nesta quinta

Com a ativação da faixa principal do 5G, usuários de algumas capitais brasileiras podem experimentar a nova geração da internet móvel. Mas isso depende de ter um aparelho compatível com pelo menos um dos tipos de conexão: “standalone” (SA) ou “non-standalone” (NSA), a mais comum.

Além disso, algumas operadoras têm exigências próprias, como troca de chip ou de plano, e certos smartphones precisam receber atualização das fabricantes.