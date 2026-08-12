7 melhores jogos de stealth para se sentir um espião

Lista reúne títulos consagrados que premiam estratégia e planejamento sem ser detectado

Watch Dogs coloca o jogador no controle de um hacker em busca de vingança — Foto: Divulgação/Ubisoft

Lista reúne clássicos modernos como Hitman 3, Metal Gear Solid V e Splinter Cell Blacklist com preços no digitais a partir de R$ 59,99.

Para os entusiastas de videogames que preferem o planejamento minucioso e a infiltração silenciosa ao confronto direto, os jogos da categoria stealth (furtividade) oferecem uma das experiências mais satisfatórias do entretenimento digital. A inteligência artificial refinada e os cenários abertos permitem ao jogador cumprir missões sem ser notado pelos inimigos.

De acordo com a seleção apurada pelo jornalista João Victor Ferreira para o portal TECHTUDO, as opções variam entre ambientações de espionagem moderna, temas históricos e abordagens com recursos sobrenaturais.

“Hitman 3 eleva o gênero ao nível máximo com mapas gigantes e múltiplos disfarces, enquanto Metal Gear Solid V entrega liberdade absoluta de escolha em campos de batalha abertos”, pontuou o repórter João Victor Ferreira em apuração veiculada no TECHTUDO.

Os 7 títulos recomendados para maratonar nas sombras

Conforme detalhado na análise de João Victor Ferreira no TECHTUDO, cada produção traz uma abordagem única para o gênero de furtividade:

Hitman 3: O ápice do Agente 47, focado em disfarces, observação de rotinas e assassinatos simulando acidentes. Trilogia disponível a partir de R$ 188,89.

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist: Equilíbrio perfeito entre gadgets tecnológicos, visão noturna e táticas de infiltração na pele de Sam Fisher. A partir de R$ 69,00.

Assassin’s Creed: Unity: Ambientado na Revolução Francesa, aprimorou as táticas de parkour, assassinatos discretos e esconderijos na multidão. A partir de R$ 89,99.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: Infiltração em mundo aberto com recrutamento de tropas, recursos não letais e IA adaptativa. Preços entre R$ 114,90 e R$ 149,00.

Sniper Elite 5: Foco em tiros de precisão de longa distância e sabotagem na Segunda Guerra Mundial com a famosa câmera de raio X. A partir de R$ 93,99.

Aragami: Aventura com toques sobrenaturais onde o jogador manipula sombras para se mover silenciosamente pela cultura japonesa antiga. A partir de R$ 59,99.

Watch Dogs: Inovação ao utilizar hacking da infraestrutura urbana (câmeras e sistemas) para invadir áreas sem ser notado. Valores a partir de R$ 74,95.

O que define um bom jogo de stealth (furtividade)?

Um bom jogo de stealth premia a paciência, o planejamento e o uso do cenário para evitar confrontos diretos, oferecendo ferramentas para que o jogador passe despercebido pelos inimigos.

Qual é o jogo de stealth mais indicado para quem busca liberdade total?

Tanto Hitman 3 (com seus cenários repletos de oportunidades) quanto Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (com mapas abertos gigantes) oferecem imensa liberdade para escolher como concluir cada missão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet