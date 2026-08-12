Supostos detalhes de gameplay de GTA 6 vazam na internet

YouTuber aponta novas interações de IA e trabalho em dupla antes da estreia de vídeo na Netflix

GTA 6: supostos detalhes de gameplay vazam antes de trailer na Netflix — Foto: Reprodução/Gemini

YouTuber compartilha rumores sobre inteligência artificial avançada, dinâmicas de roubo de veículos e integração como plataforma de entretenimento.

As expectativas em torno de Grand Theft Auto VI (GTA 6) ganharam um novo capítulo com a divulgação de supostos detalhes de gameplay pelo YouTuber HipHopGamer. Os relatos surgem antes da exibição inédita de um novo trailer de gameplay agendado para o dia 27 de agosto na Netflix — com janela de exclusividade de seis horas em relação ao canal da Rockstar Games no YouTube.

De acordo com a apuração do jornalista Rafael Monteiro para o portal TECHTUDO, as alegações tratam-se de rumores e devem ser consumidas com cautela, visto que o produtor de conteúdo não possui histórico consolidado de vazamentos de jogos.

“Segundo os relatos, a jogabilidade promete ser diferente de GTA 5 graças a uma inteligência artificial reativa, permitindo que Jason e Lucia atuem cooperativamente em missões e interagindo de forma mais complexa com veículos e transeuntes”, destacou o repórter Rafael Monteiro em apuração veiculada no TECHTUDO.

Plataforma de entretenimento, patentes e data de lançamento

Conforme detalhado pela reportagem de Rafael Monteiro no TECHTUDO, as alegações do YouTuber dialogam parcialmente com patentes registradas pela desenvolvedora:

IA e Veículos: Roubar ou entrar nos carros exigirá dinâmicas variadas, batendo com patentes da Rockstar que descrevem ações minuciosas como movimentação de maçanetas, quebra de vidros e regulagem de espelhos.

Plataforma Expandida: O relato indica que o game pode funcionar como um ecossistema de eventos temáticos e parcerias com cinema e TV, em molde similar ao sucesso de Fortnite .

Foco Competitivo e PS5 Pro: A jogabilidade teria sido afinada para oferecer respostas ágeis compatíveis com e-sports, com aproveitamento dos recursos táticos do controle DualSense.

Lançamento Oficial: GTA 6 tem lançamento agendado para o dia 19 de novembro de 2026 nos consoles PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com preço sugerido de R$ 449,90 na versão padrão.

Quando o novo trailer de GTA 6 será lançado na Netflix?

O trailer estendido de gameplay está agendado para o dia 27 de agosto de 2026, às 16h, na Netflix, chegando ao YouTube da Rockstar às 22h.

GTA 6 já tem data de lançamento e preço oficial no Brasil?

Sim, o lançamento está marcado para 19 de novembro de 2026 nas plataformas PlayStation 5 e Xbox Series X|S, pelo valor padrão de R$ 449,90.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet