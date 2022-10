Vídeo: time do Flamengo chega ao Rio e é recebido por Bolsonaro

Com vitória de 1 x 0 do rubro-negro carioca, o jogo contra o Athletico Paranaense aconteceu no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador.

O gol do Flamengo foi marcado por Gabigol, logo após a expulsão de Pedro Henrique. Com o tento, o camisa 9 do Flamengo se tornou o maior artilheiro brasileiro em Libertadores, igualando a marca de Luizão, com 29 gols. Além disso, ele chega a 12 gols marcados em 13 finais disputadas. Veja vídeo: Comparação com Flamengo Na quinta-feira (27/10), Bolsonaro havia falado sobre a intenção de encontrar os atletas do Flamengo. Na sequência, a previsão é que retorne a Brasília, de onde deve acompanhar a apuração. “No dia 29, no sábado, vamos dar uma pausa e todos nós seremos Flamengo. Vamos ganhar a Libertadores e vamos receber o Flamengo no aeroporto do Rio de Janeiro. Vamos todos receber o Flamengo, no sábado, no Aeroporto do Galeão”, disse. Ainda no sábado, após a vitória, Bolsonaro relacionou o pleito com a partida. “Ué, quem fizer mais leva. É igual ao Flamengo, fez mais gols, levou”, disse.