Acre está em alerta para fortes temporais nesta sexta-feira, diz Inmet

A sinalização do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para todo Acre nesta sexta-feira (11) é de alerta laranja indicando riscos de fortes tempestades com o volume de chuvas previsto entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, com ventos de até 100 km/h.

O Inmet alerta ainda para o alto risco de cortes de energia elétrica, quedas de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em Rio Branco, a Defesa Civil destaca o mês de novembro como um mês atípico em comparação aos anos anteriores, com poucas chuvas registrando 4.6 milímetros no início do mês, apenas 2% do volume esperado para o período, diminuindo consideravelmente o número de ocorrências.

Instruções

A orientação diante das fortes tempestades é evitar abrigo próximo às árvores, pelo risco de descargas elétricas, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, e o uso de eletrônicos conectados à tomadas durante o mau tempo devem ser nulos.