Coluna da Dra. Kelma: nutrólogo traz dicas de emagrecimento e vida saudável

Quando falamos em emagrecimento, performance e hipertrofia já vem em minha mente um profissional completo como é o caso do Dr.Ricardo Storbem, ele não se preocupa somente com a estética, mas também com a saúde. Como ele mesmo conta em seu depoimento para o portal de notícias ContilNet para à coluna da Dra. Kelma Roque, saúde e estética.

Dr.Ricardo Storbem relata que a maior parte de seus pacientes chegam em seu consultório preocupados com a estética, com isso ele tenta passar aos seus pacientes a conscientização de uma vida saudável, pois tudo na vida é questão de equilíbrio, sabemos que obesidade é hoje uma das doenças mais preocupantes do mundo, e como ele mesmo relata “ninguém é obeso por ser preguiçoso, não gostar de se exercitar ou por ser relaxado com aparência”.

Obesidade é uma doença multifatorial, complexa e crônica, que não depende apenas de força de vontade, ela inclui fatores metabólicos, psicológicos, sociais e ambientais.

Entender esses mecanismos e como lidar com eles é o primeiro passo para uma mudança de vida. E por isso ele mostra o caminho com clareza, mostrando que para ter uma longevidade tem um conjunto de fatores como uma boa alimentação, suplementação, associado atividade física e claro um profissional habilitado acompanhando os avanços alcançados.

E para que isso aconteça o paciente tem que está em plena sintonia com seu médico, que no caso aqui o profissional é membro da sociedade Brasileira de medicina da obesidade. Lembrando que Dr.Ricardo Storbem vêm acompanhando vários atletas que querem conquistar aquele corpo no caso de hipertrofia e ganho de massa muscular.

Então, fica mais que uma dica saudável, Dr.Ricardo Storbem vem mostrando o seu trabalho com grande excelência, ajudando pessoas que buscam emagrecimento, performance e hipertrofia.

CRM-AC 2687

Nutrologia, longevidade e emagrecimento (sem efeito sanfona) com qualidade de vida.