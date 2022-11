Dellano Lima se diz imparcial sobre projeto de regionalização no valor dos combustíveis

Lula sinalizou nessa semana, juntamente à sua equipe de governo, um projeto apontado como no mínimo inovador e ousado. O diferencial do projeto é identificar o volume de importação de combustíveis em cada região, e definir o peso de influência da cotação internacional do petróleo na bomba.

Na opinião de especialistas, o estudo de regionalização do combustível é uma boa alternativa ao Preço de Paridade de Importação (PPI), que se trata do preço dos combustíveis baseados na cotação do petróleo no mercado externo.

O projeto estudado pela equipe de Lula tem como principal objetivo substituir o PPI por uma política nacional de preços, com calibragem regional, e frear os constantes reajustes em todos os postos do país.

Diante da sinalização de uma possível regionalização do valor do combustível, o ContilNet falou com o presidente do Sindicato do Comércio de Derivados de Petróleo do Estado do Acre (SINDEPAC), Dellano Lima, sobre o seu posicionamento a respeito do projeto do próximo governo.

O presidente do sindicato mostrou-se imparcial: “Nós, como sindicato, não nos manifestamos sobre temas políticos partidários, nem falamos de preços, haja visto que foge da finalidade do sindicato. Diante disto, não tenho opinião formada sobre o assunto”, finalizou Lima.