Gladson retorna neste sábado para o Acre e assume comando do Governo

O governador do Acre Gladson Cameli viajou no último dia 5 para Sharm el-Sheikh, no Egito, para participar da 27ª Conferência das Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP27), coordenada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que debateu sobre mudanças climáticas. Retornando neste sábado (19), Cameli assume o comando do Governo.

A informação foi confirmada pela assessoria do Chefe do Executivo do Estado. Segundo os assessores, Gladson embarca no Egito com destino ao Acre nesta quarta-feira (16) e deve chegar em solo acreano apenas no sábado (19). Enquanto estava em viagem, o vice-governador assumiu o Governo.

Viagem

No último dia participando da COP27, o governador do Acre se reuniu com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Gladson também participou de outras agendas desde o primeiro dia da Conferência, que iniciou em 6 de novembro.

Gladson e outros governadores que integram o Consórcio de Governadores da Amazônia Legal entregaram a Lula a Carta da Amazônia, reafirmando o compromisso que o governo federal deve continuar tendo com todos os moradores da região amazônica.