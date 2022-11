Governo realiza mais um transplante de fígado na Fundhacre nesta terça-feira

O governo do Estado, por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), realizou nesta terça-feira, 8, mais um transplante de fígado. Este é o quarto desde o retorno do programa, ocorrido neste ano. O órgão, que chegou por volta das 12h30 na unidade hospitalar, é proveniente de Campo Grande (MS).

“Hoje é um dia de muita alegria na Fundação, pela realização de mais um transplante. Estamos celebrando a vida, que para nós não tem preço. Mais um paciente que tem a oportunidade de ter seu transplante realizado no estado. Agradecemos o empenho da equipe que faz a captação do órgão, a Força Aérea, o governo do Estado, e toda a equipe da Fundhacre”, destacou a presidente em exercício, Duciana Araujo.

O receptor, Francisco Michel Fernandes de Souza, 47 anos, portador de cirrose hepática, possivelmente pelo vírus da hepatite Delta, é natural do município de Boca do Acre (AM) e aguardava na fila de espera por um fígado desde setembro deste ano.

“Estou muito grato, desde quando recebi a ligação da Valéria, na madrugada, que estou emocionado e feliz. O pessoal que está trabalhando aqui na equipe de transplante não mede esforços no cuidado. Me sinto acolhido. Só tenho a agradecer”, disse Francisco Souza.

O receptor já estava internado na Fundhacre desde o dia 24 de outubro, devido a complicações do quadro clínico. Estava sob os cuidados da equipe de infectologia e assistencial da unidade e foi encaminhado ao Centro Cirúrgico por volta das 12h. O procedimento segue ao longo do dia, com previsão de término por volta das 20h.

“Só nós sabemos o que passamos no decorrer desses anos, diante de tantas crises que o pai sofreu. Por um momento achamos que ele não ia resistir. Deus deu muita força para meu pai. Essa notícia foi uma surpresa muito boa para todos nós da família”, afirmou Raiza Oliveira de Souza, filha do Francisco Souza.

Ao todo, desde o início do programa, foram realizados no centro cirúrgico da Fundhacre 62 transplantes de fígados.