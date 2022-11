Horóscopo do dia: confira a previsão para os signos nesta quarta-feira

Áries

É importante flexibilizar a mente e o discurso. Lua e Plutão em harmonia tendem a lhe fazer a se aprofundar nos seus interesses, além de elevar o pensamento crítico, o que no campo dos relacionamentos demanda atenção para que não prejudique o afeto.

Touro

Tente zelar por sua infraestrutura. Sua compreensão dos acontecimentos tende a passar por transformações significativas frente à harmonia Lua-Plutão, o que lhe ajuda a articular mudanças estratégicas. Contudo, a tensão envolvendo Vênus pode alertar contra a falta de empatia no trato humano.

Gêmeos

Busque fortalecer seus interesses. Sua capacidade de transformação tende a se elevar com a harmonia Lua-Plutão, o que lhe ajuda a pensar em soluções diversas para enfrentar os obstáculos. Entretanto, do ponto de vista afetivo, você ainda tende a se sentir insatisfeita.

Câncer

É importante se recolher e zelar por seu bem-estar neste momento astrológico. Sua percepção sobre as necessidades dos relacionamentos tende a melhorar a partir de agora, considerando a harmonia Lua-Plutão, apesar de também se sentir emocionalmente fragilizada.

Leão

Busque se articular com as pessoas do entorno imediato, visto que as parcerias tendem a ser úteis. A harmonia Lua-Plutão pode evidenciar seu senso crítico perante situações de mudança. Mas é importante se mostrar emocionalmente aberta a sair um pouco da zona de conforto.

Virgem

Procure se concentrar no trabalho a ser realizado. O pensamento crítico tende a se mostrar aliado frente às mudanças que acontecem em sua vida, conforme aponta a harmonia Lua-Plutão, mas é necessário se manter discreta ao lidar com tais assuntos, devido à Vênus tensionada.

Libra

Tente cultivar paz interior. O recolhimento pessoal pode se mostrar indispensável à avaliação crítica dos desafios, como aponta a harmonia Lua-Plutão. Contudo, a tensão com Vênus pode alertar para a necessidade de buscar distanciamento emotivo e avaliar as circunstâncias de modo imparcial.

Escorpião

Procure preservar sua individualidade, evitando exposição. A mente sagaz e o discurso bem fundamentado tendem a contribuir com a extroversão dos seus interesses para o entorno imediato, apesar de Vênus tensionada demandar discrição emotiva.

Sagitário

É preciso valorizar a comunicação interpessoal, já que a Lua adentra a casa dos relacionamentos. Uma visão apurada dos processos que permeiam o cotidiano pode lhe fazer buscar o aperfeiçoamento das rotinas, ainda que os desafios afetem seu equilíbrio emotivo.

Capricórnio

Procure dar atenção à qualidade da vida cotidiana e à sua saúde, já que a Lua ingressa no setor das rotinas. É essencial seletividade social, pois ela lhe permite aproveitar os momentos de maior refinamento sem se expor de maneira desnecessária ou exagerar nos gastos.

Aquário

Busque se relacionar bem com o entorno, já que a Lua segue para a casa social. As demandas profissionais podem se mostrar difíceis para seu senso crítico, o que lhe faz agir de modo estratégico, apesar da tensão venusiana alertar para que o foco no trabalho não afete a vida familiar.

Peixes

Que tal valorizar o conforto do lar? A harmonia Lua-Plutão tende a lhe fazer se aprofundar nos temas de interesse, o que ajuda para que você chegue ao centro de determinadas questões que vêm lhe desafiando. Mas do ponto de vista emotivo Vênus tensionada pode apontar certa flutuação.