Jonas Sulzbach posa de sunga na cachoeira e detalhe chama a atenção

Jonas Sulzbach elevou a temperatura ao compartilhar em suas redes sociais como foi seus dias de descanso.

Acompanhado da noiva Mari Gonzalez, o influenciador curtiu uma cachoeira em solo baiano e, claro, não deixou de registrar o momento.

Nas redes sociais, o ex-BBB postou uma série de fotos do dia especial e escreveu na legenda: “Diazão nesse paraíso. Nada como um bom banho de cachoeira e a cachoeira do Tijuípe fica a poucos minutos de outro lugar paradisíaco. Só alegria”.

Mas uma situação não passou despercebida e, claro, rendeu burburinho. Em um dos cliques, Jonas posou só de sunga e deixou a parte íntima em destaque, para delírio dos admiradores mais saidinhos.

O registro rendeu comentários ousados. Um deles citou o fato do famoso aparecer fazendo o número 2 com os dedos: “O 22 que ele tá fazendo não é sobre política, é o tamanho do p**”.

“Muito lindo esse macho”, declarou outro. “Que homem espetacular“, afirmou mais um. Confira galeria de fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JONΛS H SULZBΛCH A+ (@jonas.mbt)

Mari Gonzalez entrega planos com Jonaz Sulzbach

Em recente entrevista, a ex-panicat foi questionada sobre a possibilidade de um filho entre os dois.

Sem hesitar, Mari explicou que um passo de cada vez, já que optou primeiro em construir a casa deles, depois casar e, só em seguida, seguir com os planos em relação à maternidade.