Mãe de Bia Miranda perde aposta e tem nude divulgado na web; veja foto

Jenny Miranda, mãe de Bia Miranda, teve um nude divulgado na web nesta segunda-feira (28), após perder uma aposta envolvendo um bolão da Copa do Mundo. A imagem foi publicada pela própria influenciadora em seu Instagram Stories.

No registro ousado, Jenny aparece nua ao lado do noivo, o dermatologista Fabio Gontijo. Para não ser banida na rede social, ela cobriu suas partes íntimas com alguns rabiscos nas cores verde e amarelo.