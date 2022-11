Marca acreana Papa lança coleção especial para Copa do Mundo e modelo viraliza; confira

Marca 100% acreana, a Papa Acre lançou uma coleção especial para a Copa do Mundo no Catar. A Edição traz detalhes com símbolos do futebol, várias cores e uma imagem gigante da bandeira do Brasil. O modelo já é o queridinho dos acreanos, que já teve estoque esgotado e, em breve, a marca renova.

A Papa existe no mercado desde de agosto de 2019, e foi lançada no mercado pelos empresários Renato Veiga, João Thiago e Nelson Lunier. Em contato com a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, um dos proprietários, Renato Veiga contou que a coleção especial esgotou antes do segundo jogo da seleção brasileira, mas ainda essa semana um novo estoque será disponibilizado aos clientes.

- Publicidade-

Confira o lançamento da coleção: