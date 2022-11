No dia em que Bruce Lee faria 82 anos, veja 8 curiosidades sobre o ‘rei dragão’

Bruce Lee, lenda das artes marciais, completaria 82 anos neste domingo (27). Nascido nos Estados Unidos e criado em Hong Kong, ficou conhecido pelas incríveis cenas de luta que protagonizava em filmes como “Operação Dragão” e “A Fúria do Dragão”. Porém, existe muito mais na história do astro do que seus movimentos de kung fu. O diploma de filósofo e o título de campeão de dança de Hong Kong são algumas das curiosidades da vida do ator.

Para celebrar a data, GLMRM lista 8 curiosidades sobre o eterno ‘rei dragão’; confira:

1. James Dean made in China

Bruce Lee nasceu nos EUA, mas foi para Hong Kong quando era criança. Ele era tão rebelde que foi expulso de duas escolas por se meter em confusões. Era do tipo que não aceitava bullying.

