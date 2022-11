“Objetivo não é menosprezo aos adversários”, diz Neymar após críticas

Nesta semana, o craque da Seleção Brasileira foi detonado por um jornal alemão depois que postou uma foto do escudo da CBF com seis estrelas — fazendo uma referência ao hexa que o Brasil tenta conquistar. Após a postagem, o periódico europeu fez duras críticas ao jogador.

“Primeiro ataque de arrogância de Neymar”, dizia a machete do jornal alemão Bild. Nas vésperas de sua estreia no mundial, o craque utilizou as redes sociais para se pronunciar de forma sutil das acusações.

“Sonhar, almejar e colocar seu objetivo como prioridade não é menosprezo ao seus rivais e sim uma meta pra você ir em busca”, escreveu em uma postagem no Instagram.

Veja a publicação:

A equipe verde-amarela busca pelo sexto título de campeão do mundo desde 2006 e, nesta edição, é uma das favoritas ao mundial. Caso vença todos os adversários, será o primeiro país seis vezes campeão do mundo — o Brasil levantou a taça em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.