Piloto não seguiu padrão de pouso no acidente de Marília Mendonça

Além disso, as condições meteorológicas eram “favoráveis” no dia do acidente.

“A gente consegue descartar qualquer tipo de problema que impediu que o piloto tivesse obstruído sua visão e, por conta disso, não tivesse visto a rede de transmissão. As condições eram favoráveis ao voo visual”, afirmou o policial.

Contudo, a conclusão das investigações ainda depende da finalização de laudos por parte do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que vão indicar se houve ou não falha mecânica na aeronave.

“A gente aguarda hoje a elaboração dos laudos por parte do Cenipa para que, se descartar de fato qualquer falha nos motores que fizesse com que a aeronave voasse tão baixo, a gente consiga caminhar para a conclusão de uma falha humana (…) Se vem um laudo falando que houve falha no motor, a investigação muda completamente”, falou o policial.