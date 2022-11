Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza abertura do Novembro Azul

Nesta última sexta, 11, ocorreu a abertura das atividades do Novembro Azul. O mês é dedicado saúde do homem, destacadamente para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Houve uma abertura em frente à Catedral e do Copão Azul no Estádio O Cruzeirão.

O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer em homens, atrás apenas do câncer de pulmão. A estimativa da OMS é que no mundo a cada 41 homens, 1 morrerá de câncer de próstata.

Por esta razão, no mês de novembro são intensificadas no mundo todo as campanhas de prevenção.

“A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Coordenação de Saúde do Homem da Secretaria Municipal de Saúde, tem buscado divulgar informações que ajudem a combater o preconceito contra os exames preventivos que são muito importantes no combate e prevenção do câncer de próstata”, explicou a secretária municipal de saúde, Valéria Lima.

O mês todo será dedicado a trazer informações por meio de palestras nas unidades de saúde em órgãos públicos e locais de trabalho. O exame preventivo pode ser realizado nas unidades de saúde.

A novidade deste ano será a realização do Copão Azul, um campeonato de futebol entre os sêniores, com o objetivo de divulgar informações.

“Sabemos que entre nós, os homens, muito gostam de futebol. Por isso achamos que seria uma boa ocasião para trazer informações livres de preconceito para este público. O objetivo da gestão é através da atenção básica e da prevenção, conscientizar e combater o câncer de próstata”, disse o prefeito Zequinha Lima.