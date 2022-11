Prefeitura de Rio Branco realiza ação do Novembro Azul em órgãos estaduais

A prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou na manhã desta quinta-feira (17), na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), uma ação voltada aos servidores do em alusão ao Novembro Azul.

A parceria firmada entre prefeitura e estado proporcionou serviços como vacinação contra gripe e covid-19, aferição de pressão arterial, testagem rápida e teste de glicemia. Além do agendamento de consulta aos homens para a realização do exame de toque para prevenção do câncer de próstata.

Ademisa Ximenes é enfermeira da prefeitura e uma das coordenadoras da parceria, ela explicou a importância dessa ação.

“Nós estamos na campanha do Novembro Azul, então é importante frisar sobre a importância da saúde, principalmente sobre o câncer de próstata que tem acometido muitos homens”, explicou.

A coordenadora do Departamento de Humanização da Seplag, Aldecine Pereira, falou sobre a iniciativa.

“A procura está grande, avisamos para as secretarias próximas, então tem servidor da Sefaz e de outras, eles gostam muito e sabem que é importante”, enfatizou.

Ozeas Nobre é um dos servidores da Seplag que aproveitou a ação, ele ressaltou a importância da campanha para conscientizar os homens sobre o cuidado à saúde

“Essa campanha desperta no homem o desejo de buscar um tratamento ou o cuidado da sua saúde. Então, eu acho que o Novembro Azul é tão importante para o homem quanto o Outubro Rosa é para a mulher”, esclareceu.

O servidor Wilson Araújo, tem 69 anos, ele contou que a saúde sempre foi sua prioridade, por isso incentiva os demais a fazerem o mesmo.

“A mensagem que eu deixo pros homens é que procurem um médico, nem que seja para fazer um simples exame de sangue, ultrassom e se for o caso, faça o exame do toque. Mas vá porque o negócio é sério, procure um médico”, disse.