Presidente em exercício da Aleac, Jenilson Leite recebe visita do prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, visitou a Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (23) e foi recebido pelo deputado estadual Jenilson Leite.

O prefeito, que estava acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores do município, Wendell Marques, e dos vereadores Wemerson Martins e Juraci Pacheco, agradeceu ao deputado por ter sido sempre um parceiro e incentivador do município, principalmente se tratando da área de produção e saúde. Jenilson há dois anos seguidos disponibilizou emendas para área de saude do município.

“É um parceiro de Assis Brasil, conhece nossa realidade e tem atuado como um articulador no sentido de nos ajudar a avançar nos recursos técnicos e também orçamentários. O Dr. Jenilson tem nos abraçado”, disse.

Jenilson Leite destacou a importância de incentivos para o produtor e para saude.

“A saída para geração de emprego e renda no nosso estado é a agricultura, que é o que vai fazer a a roda da economia girar“, disse.