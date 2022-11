Vídeo: carro que teria sido usado em ações criminosas é encontrado em chamas

Um carro modelo Hyundai IX35 que supostamente teria sido usado em várias ações criminosas foi incendiado na noite deste sábado (26), na rua Tabosa, na rotatória do Residencial Bom Sucesso, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, três pessoas saíram de dentro do veículo, modelo Hyundai IX35 2012, de cor prata e placa MZW-4473, e, em seguida, jogaram combustível e colocaram fogo no carro. Após a ação, os criminosos sairam caminhando normalmente. O veículo não tem restrição de roubo/furto.

- Publicidade-

A Polícia Militar informou que o veículo pode ter sido usado na noite deste sábado na execução do monitorado por tornozeleira eletrônica Elismar de Souza Cunha, de 33 anos, vulgo “Mazinho”, na Travessa da Amizade, no Ramal do Pica-pau, na região do Amapá, na zona rural de Rio Branco. As investigações continuam para identificar se este foi mesmo o veículo usado pelos bandidos.

“Mazinho” era um velho conhecido das forças de segurança e era acusado de ter planejado a morte de William Borges Soares, de 29 anos, vulgo “Tanaca”, na tarde desta quarta-feira (23). A casa onde “Tanaca” foi morto pertencia a “Mazinho”, e é localizada na Rua 27 de Julho, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral. Na mesma noite a casa foi incendiada por comparsas de “Tanaca”, que não aceitaram a trairagem de Elismar que possivelmente teria planejado a morte da vítima.

“Mazinho” estava em uma casa cedida na Travessa da Amizade há cerca de dois dias e estava realizando a limpeza do local. Enquanto arrumava o local, Elismar resolveu ir na casa do seu vizinho para descansar e assistir o jogo de futebol da Copa.

Os assassinos teriam chegado no IX35 e deixaram o veículo no meio da travessa. Se passando por policiais, os bandidos renderam todos os moradores, momento em que “Mazinho” percebeu que se tratava de seus antigos aliados e correu para dentro da residência, mas ao tentar se abrigar em um dos quartos, acabou morto por seis tiros que pegaram na cabeça, costas e abdômen. Após a ação, os assassinos saíram correndo, entraram no carro e fugiram do local. “Mazinho” morreu ainda no local.

Após ação, o trio teria levado o carro para a Baixada da Sobral e, na rua Tabosa, colocaram fogo no veículo, para apagar os vestígios deixados no carro.

O fogo se alastrou rapidamente por todo o carro, não dando tempo sequer de salvar nada. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que foi até o local, mas o carro já estava tomado pelas chamas e a equipe não conseguiu mais salvar o veículo, que teve perda total.

Após o fogo ser apagado pelos bombeiros, o veículo ficou no local e foi periciado, e, em seguida, foi removido com auxílio de um guincho. O caso será investigado pela Polícia Civil.