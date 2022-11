Vídeo: Dra. Kelma Roque mostra pós-procedimento de harmonização do bumbum

Dra. Kelma Roque vêm mostrando em seu mais novo protocolo de harmonização de glúteo, o fabuloso protocolo que criou com todos os seus conhecimentos. Dra. Kelma Roque cria um protocolo com combinações de ativos para aumento dos glúteos, e estímulo de colágeno natural, com bioestimuladores de colágeno, preparado para cada paciente.

HIDROXIAPATITA DE CÁLCIO, que é um dos segredos na criação de seus fármacos. O protocolo é específico, com combinações de ativos para aumento da região do glúteo, e estímulo de colágeno natural com o queridinho do momento, que é um dos segredos na criação de seus fármacos.

Essas combinações prometem melhorar muito a flacidez, celulite, e ainda proporciona o aumento do glúteo. A associação com outras combinações pode finalizar o tratamento, resultando em contorno e aspecto saudável de pele do paciente, resultando também numa pele mais uniforme e com tonificação bem mais visível.

Lembrando: um dos fatores primordiais se chama anamnese, saber identificar a necessidade de cada paciente, pois cada estrutura é única.

Dra.Kelma Roque