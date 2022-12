Acreana de Sena descobre parentesco com Patrícia Pillar, Luiza Possi e Preta Gil; veja encontro

A jornalista acreana Isabela Gadelha descobriu que é, nada mais nada menos, que prima da cantora Preta Gil, filha do famoso cantor Gilberto Gil, da atriz Patrícia Pillar e da filha de Zizi Possi, a cantora Luiza Possi, ambas da família Gadelha.

Isabela conversou com a coluna Douglas Richer nesta segunda-feira (19) e contou como revelou para a baiana Preta Gil o parentesco. De acordo com a acreana, o encontro aconteceu na sua primeira semana de trabalho na CNN.

“Eu trabalho como social media na CNN Brasil e fui fazer os bastidores da 1ª temporada de À Prioli. A Preta Gil foi a convidada em um dos dias e eu já sabia que éramos primas distantes, porque ela também é Gadelha e a família dela vem do Acre. Por parte de mãe, não de pai (zero relação com Gilberto Gil kk)”.

Quando fui gravar com ela, já fui dizendo “Oi, Preta, eu sou a Isa. Aliás, somos primas distantes” e na hora ela mesma disse “Mentira, você é Gadelha?”😂

Ela foi extremamente simpática. Não só comigo como com todo mundo da gravação. Foi muito legal conhecer ela! Um amor mesmo de pessoa.

Isabela leva o parentesco com a cantora por fazer parte da ‘família Gadelha’, tradicional no município de Sena Madureira. Isabela tem parentesco com a mãe de Preta Gil, Sandra Gadelha.

Sandra Barreira de Gadelha Gil Moreira foi a segunda esposa de Gilberto em 1969 e teve a filha mais famosa do cantor, Preta Gil, mãe de Francisco Gil e avó de Sol de Maria.

Ao ContilNet, Isabella ainda revelou que pretende encontrar atriz Patrícia Pilar e a cantora Luísa Possi: “Agora falta conhecer outros primos distantes famosos meus: Patrícia Pillar e Luiza Possi.”

Isabella deixou o Acre com 17 anos para cursar jornalismo. Hoje, a acreana reside em São Paulo. Isabela Gadelha, de 26 anos, é destaque na equipe de jornalismo da CNN. “Eu tava com 17 anos, fui morar em Brasília para começar a faculdade lá. Em agosto de 2015, fui pra SP terminar a faculdade de jornalismo”.

Isabela é natural de Rio Branco, sua família ainda reside na capital e seus pais moravam no bairro Cerâmica. O avô de Isabela, Edmir Gadelha é natural de Sena Madureira, a princesinha do Iaco. A trajetória da acreana inclusive já foi destaque nas matérias do ContilNet. Reveja AQUI! Isa, já queremos registro desse encontro de família com Patrícia Pillar e Luísa Possi.

Veja o encontro da acreana com a cantora Preta Gil: