Beth Passos: entrega de títulos de Cidadão Acreano e iluminação das luzes de Natal

Personalidades atuantes em vários segmentos da sociedade receberam o título de Cidadão Acreano na manhã do dia 16, na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Na foto o presidente da Assembleia Legislativa deputado Nicolau Júnior indicou o médico Danilo Cerqueira como Cidadão Acreano pelo município de Cruzeiro do Sul. Na foto os deputados Luiz Gonzaga, Nicolau Júnior, Jenilson Leite, esta titular, o médico Danilo Cerqueira e a advogada Eloniria Cerqueira.

O contentamento do médico baiano de Feira de Santana e agora Cidadão Acreano com a esposa Eloniria Maia Cerqueira.

Com 44 anos de serviços prestados a educação privada no Estado do Acre, empresário Evaristo di Luca foi indicado Cidadão Acreano pelo deputado José Bestene.

Augusto Labore, com a filha Ana Clara e a esposa Mariana curtindo as merecidas férias em Mato do Grosso do Sul.

A jornalista Melissa Jares radiante na inauguração da iluminação das luzes de natal de Rio Branco.

Momento amor puro das fofas: Lorena Alencar com a filha Luana.

José Augusto Duque e a esposa Selma Rosa Duque no modo elegância em Rio Branco.

*Motivos para comemorar a vitória da Argentina:

1) por um tango de Gardel

2) por um abraço das Madres de Plaza de Mayo

3) pela prisão dos ditadores e torturadores

4) pela luta de Che Guevara

5) por um nocaute de Monzon

6) por um conto de Cortazar,

7) pelo pulsar dos hinchas da Bombonera

8) Pelo bandoneon de Piazolla

9) pela sabedoria do Papa Francisco

10) Pelo mano de Diós de Maradona

11) Pelo River Plate

12) por proteger a vida das mulheres e não criminalizar o aborto

13) Por Quino e Mafalda

14) pelo cinema argentino pelo talento de Darín

15). Pela literatura fantástica de Jorge Luís Borges

16) pelas 700 livrarias só em Buenos Aires

17) Pela a Ateneo

18) Pelo Malba

19) Pelo Teatro Colon

20) pelas empanadas

21) pelos vinhos de Mendonça

22) Por Mercedes Soza

23) Por Córdoba e Rosário

24) Pelos Alfajores

25) pelos bifes macios da terra plana. E é claro, Por Messi

O momento mais fofo da Copa!

O jogador do Marrocos Sofiane Boufal comemora dentro de campo com sua mãe, a histórica classificação para a semifinal da Copa do Mundo.

A honra importa. Hajime Moriyasu, treinador da seleção do Japão, pede desculpas após ser eliminado nas oitavas de final contra a Croácia.

Para o Natal queremos muito mais do que presentes; queremos colo de quem nos faz bem.

Harmonia de quem sintoniza com a gente. Gratidão por fazer o bem, sem olhar a quem.

Amor para os que cultivam o ódio. Flores, para quem está com suas folhas secas.

Vida para quem está morrendo. Fé para os desamparados. União para os que se separaram.

Glória para os que estão na constante batalha. Esperança para quem já não espera. Otimismo para quem só enxerga escuridão.

Coração para os que estão gelados. Felicidade para quem está prestes a se entregar.

Vibração positiva para os que desejam sucesso. Imensidão do paraíso para quem acolhe alguém. Solidariedade a todos os cantos do mundo.

Reflexão para os que julgam sem buscar conhecimento.

Sabedoria para quem está em dúvida. Coragem para os que estão caindo. Queremos para o Natal, todo espírito de paz que há no universo. E que os votos natalinos, movam céus e montanhas do nosso ser, que esse natal, seja para mim e para você, eterno em nosso coração.

Feliz Natal!

*Ainda me recuperando senhoras e senhores da maior final de Copa do Mundo da história.

Futebol arte não é para os fracos de coração!

*Messi é um gênio. Mbappé é genial definidor. A diferença é que Messi jogou essa copa com e para o time. Lutou até na defesa. Tornou-se o melhor do mundo. Já é história. Indescritível.

*Contra opressão imperialista na América Latina. Argentina campeã, mas meu coração sempre dispara pela seleção brasileira.

*Time raçudo! Não tinha um jogador argentino com uniforme limpo!

*O ataque todo na área e Messi socorrendo um jogador francês caído. Por isso é chamado de Messias na Argentina.

*Agora não falta nada para Messi! O atacante argentino realizou o sonho e conquistou, ao menos uma vez, todos os títulos que já disputou!

*O presidente Francês Emmanuel Macron levantar o Mbappé do gramado para cumprimentar foi de uma beleza ímpar! O perdedor de uma final é o vice-campeão mundial, mas o terceiro colocado sempre comemora mais, pois consegue o lugar com vitória e não com derrota.

*Minha torcida antes do bagulho ficar louco:

Evita Péron 2 x Carla Bruni 0

Jorge Luis Borges 2 x Júlio Verne 0

Mercedes Sosa 2 x Édith Piaf 0

Ricardo Darín 2 x Alain Delon 0

Relatos Selvagens 2 x o Fabuloso Destino de Amélie Poulain 0

Obelisco 2 x Torre Eiffel 0

Cemitério da Recoleta 2 x Cemitério Pere Lachaise 0

Fernet argentina 2 x Cointreau 0

Bife de Ancho 2 x Magret 0

Empanada 2 x Croissant 0

*Tentaram interpretar o Sol como o que tem na bandeira da Argentina. Apareceu um corta-barato e falou que era o “Rei Sol” da França com recheio no meio. Foi decidido que não é croissant é medialuna. E não se fala mais nisso!

*Outro motivo da torcida para a Argentina é que sem a França não teríamos os intelectuais uspianos. Tenho que concordar. ABUELA LA LA LA LA LA!!!

*Um dia você comemora pela Argentina perder pra Arábia Saudita, no outro sofre pelo Brasil cair nas oitavas, mas no outro dia está torcendo pela Argentina. Acaba logo 2022. Vaza desgraça!

*Tava aqui pensany… nem no tempo do Zico eu falava tanto no nome de um jogador só de cada time quanto 6 tudo fala aqui, rs. Uma hora eu falava Zico, ôtra hora Sócrates, ôtra hora Falcão, ôtra hora Eder, ôtra Serginho, ôtra Leandro. Nessa Copa, o Brasil tinha 22 em campo, mais 22 no banco, juro que queria entender esse fenômeno da fulanização de um time num nome de jogador.

*Pelo que eu vi só o Brasil mesmo que não coloca o seu melhor jogador para bater o primeiro pênalti. Ainda bem que já acabou essa copa. Chocada ainda estou!

*A teimosia é uma praga, essa que é a verdade. Na maior parte dos casos que classificamos como “burrice”, algo que consensualmente associamos a pouca inteligência, não é inteligência o que falta. É falta de predisposição para mudar um paradigma cristalizado. Vulgo teimosia.

*Só mais uma tretinha: o Mbappé é europeu, sim, gente. Não é imigrante nem africano.

*Seis anos depois a liberdade cantou para o Sérgio Cabral. Que não peque mais!

*Pagamento para renda mínima não entra no teto de gastos, decidiu ministro *Gilmar Mendes. Determinando ainda que fosse mantido o valor de R$600,00, ficando autorizada, caso necessário, a utilização suplementar de crédito extraordinário. Medida essencial em meio à crise financeira e o aumento da população abaixo da linha da pobreza. Quem não compreendeu a decisão possivelmente não conhece o Brasil fora da sua bolha, ou está precisando ler o Ensaio Sobre a Cegueira de Saramago.

Feliz Natal Amigos

“Quisera Senhor, nesse Natal armar uma árvore dentro do meu coração e nela pendurar, em vez de presentes, os nomes de todos os meus amigos.

Os antigos e os mais recentes. Aqueles que vejo a cada dia e os que raramente encontro.

Os sempre lembrados e os que às vezes ficam esquecidos. Os das horas difíceis e os das horas alegres.

Os que sem querer eu magoei, ou sem querer me magoaram. Aqueles a quem conheço profundamente e aqueles a quem conheço apenas as aparências.

Os nomes de todos que já passaram por minha vida.

Uma árvore de raiz muito profunda para que seus nomes nunca mais sejam arrancados do meu coração. De ramos muito extensos, para que novos nomes vindos de todas as partes venham juntar-se aos existentes.

De sombra muito agradável para que nossa amizade seja um momento de repouso das lutas da vida.”

Amém!

Desconheço a autoria